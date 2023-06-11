С начала лета в Беларуси утонули восемь человек. В МЧС рассказали, как решили контролировать ситуацию

Опубликовано: 11.06.2023 10:21 , Обновлено: 11.06.2023

В Беларуси с начала лета в водоемах страны утонули восемь человек. В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, как будут следить за обстановкой на воде.

В МЧС сообщили, что начали мониторить ситуацию с помощью авиации.

В ведомстве отметили, что только за первые десять дней лета в нашей стране утонули восемь человек, а за весь летний период 2022 года утонуло 212 человек, из них 18 были детей.

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Спасатели стали контролировать ситуацию на водоемах с помощью авиации: таким образом они хотят предотвратить гибель людей, выявлять нарушителей правил поведения на воде. Также по громкоговорителям отдыхающим рассказывают и правилах поведения на воде.

Кроме того, в МЧС считают, что авиационное патрулирование позволит мониторить обстановку с лесными пожарами, обнаруживать очаги возгораний в лесах на начальной стадии.

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«Отдыхать только по правилам» от МЧС

Специалисты напомнили некоторые правила отдыха на водоемах:

купаться только в разрешенных для этого местах;

не заходить в воду после употребления алкоголя. Пьяный не в состоянии адекватно оценить ситуацию и быть хорошим пловцом. После погружения в воду у него может наступить резкий спазм;

не отплывать далеко от берега, если плохо плаваете и используете различные надувные предметы;

следите за детьми. Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться:

Эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться