С начала лета в Беларуси утонули восемь человек. В МЧС рассказали, как решили контролировать ситуацию
В Беларуси с начала лета в водоемах страны утонули восемь человек. В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, как будут следить за обстановкой на воде.
В МЧС сообщили, что начали мониторить ситуацию с помощью авиации.
В ведомстве отметили, что только за первые десять дней лета в нашей стране утонули восемь человек, а за весь летний период 2022 года утонуло 212 человек, из них 18 были детей.
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Спасатели стали контролировать ситуацию на водоемах с помощью авиации: таким образом они хотят предотвратить гибель людей, выявлять нарушителей правил поведения на воде. Также по громкоговорителям отдыхающим рассказывают и правилах поведения на воде.
Кроме того, в МЧС считают, что авиационное патрулирование позволит мониторить обстановку с лесными пожарами, обнаруживать очаги возгораний в лесах на начальной стадии.
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«Отдыхать только по правилам» от МЧС
Специалисты напомнили некоторые правила отдыха на водоемах:
- купаться только в разрешенных для этого местах;
- не заходить в воду после употребления алкоголя. Пьяный не в состоянии адекватно оценить ситуацию и быть хорошим пловцом. После погружения в воду у него может наступить резкий спазм;
- не отплывать далеко от берега, если плохо плаваете и используете различные надувные предметы;
- следите за детьми. Как бы хорошо не плавал ребенок, не позволяйте ему купаться на глубине.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться:
Эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться