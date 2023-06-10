Дожди помогли? В Беларуси разрешили ходить в лес в трёх районах

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Опубликовано: 10.06.2023 14:59 , Обновлено: 10.06.2023

После прошедших накануне в некоторых районах Беларуси ливней с грозами, Министерство лесного хозяйства 10 июня сообщило о снятии ограничений на посещение лесов сразу в трёх районах Беларуси. Одновременно с этим, в МЧС выписали штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью для некоторых областей сразу на два дня - 11 и 12 июня. Где белорусам можно отправиться в лес без угрозы штрафов?

Согласно оперативной карте Минлесхоза, беспрепятственно посещать леса можно в следующих районах страны:

Мстиславский район Могилёвской области

Калинковичский район Гомельской области

Мозырский район Гомельской области

В остальных районах по-прежнему действуют либо ограничения, либо запреты на посещение леса (в частности, Гродненская и Брестская области оказались под полным запретом).

О 5 классе пожарной опасности в ближайшие два дня, 11 и 12 июня, МЧС предупредило жителей большинства районов Минской области и отдельных районов Витебской и Могилевской областей.

Поскольку решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, исходя из погодных условий, принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, ситуация может меняться ежедневно, поэтому прежде, чем отправиться в лес, белорусам лучше сверяться в оперативной картой Минлесхоза. Она доступна по ссылке.

Дожди ещё будут?

Согласно обновлённому прогнозу Белгидрометцентра, в воскресенье, 11 июня , кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются лишь по юго-востоку страны. Синоптики предупредили жители этих районов о сильном северо-восточном порывистом, ветре. Температура воздуха ночью по стране может опускаться +3°С, а днём будет достигать максимальных значений в диапазоне от +13 до +22°С.

В понедельник, 12 июня , территории Беларуси окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.Она также может принести кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура останется на уровне воскресных показателей.

А вот во вторник, 13 июня , чуть потеплеет - ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +5°С, по прогнозам синоптиков, а днём воздух прогреется до +16..+24°С. Кратковременные дожди в этот день синоптики пообещали лишь жителям отдельных районов на юге - юго-западе Беларуси.