"Страшно на улицу было выйти!" - «Тропический ливень» затопил Гродно

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Опубликовано: 07.08.2023 10:51 , Обновлено: 07.08.2023

В воскресенье, 6 августа, на смену жаре в Гродно пришли дожди, грозы и сильный ветер. Город затопило: улицы превратились в реки.

В город пришел грозовой фронт, на Гродно обрушился тропический ливень. По словам местных жителей, в считанные минуты “на земле оказалось огромное количество воды”, рассказал newgrodno.by.

Фото newgrodno.by

Фото newgrodno.by

Резко поднялся уровень воды и в городских реках. Так, спокойные Городничанка и Юрисдика превратились в горные потоки: “кое-где вода лилась не под мостами, а над ними”.

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Сообщается, что в пригороде на провода упали деревья, дороги оказались подмытыми, улицы “поплыли”.

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[link href=“https://www.tiktok.com/@newgrodno.by?refer=embed” title=“@newgrodno.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @newgrodno.by [/link] Ответ пользователю @kirill ?06.08.2023 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“ольшанка” target=“_blank” rel=“noopener”] #ольшанка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7264307598848969477?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Newgrodno.by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Newgrodno.by [/link]

В комментариях люди делятся впечатлениями от разгулявшейся стихии:

“Другу в окно молния ударила”, - рассказал один из них.

“Страшно на улицу было выйти”, - поделился переживаниями другой.

“Молнии каждые три секунды”, - написал еще один.

“Возле меня ударила молния, проснулся весь дом”

“На Вишневце дерево сломал ветер …”

Фото newgrodno.by

Скриншот с видео

Другим городам приготовиться?

Синоптики предупредили белорусов о похолодании, граде, дождях и грозах. По их данным, на этой неделе Беларусь накроет осадками, а температура понизится: со вторника, 8 августа, метеорологи пообещали похолодание:

«Будет весело» — Синоптики предупредили белорусов о похолодании, граде, дождях и грозах. Когда ждать?

Напомним, ранее Телеграф писал, что 6 августа по всей Беларуси температура превысила +30°С:

Белгидромет: по всей Беларуси 6 августа температура превысила +30°С. Где жарче всего?