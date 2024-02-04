«Раздали бы людям бесплатно!» – Белорусы заметили в мусорке у магазина батоны. Что произошло?

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Опубликовано: 04.02.2024 12:47 , Обновлено: 25.04.2025

В Tik-tok более полумиллиона просмотров и две с половиной тысячи комментариев набрало видео, в котором показаны сваленные в мусорку батоны в упаковке. На батоне указано, что срок реализации – до 16 января. И видео снято тоже 16-го. Хлебобулочные изделия, выпущенные на предприятии «Витебксхлебпродукт», лежат в мусорном контейнере, на котором написано «Доброном».

Автор @mikola2 прямо на видео поставил комментарий «Наши дети не знают цену хлеба!». Настроение большинства посмотревших этот ролик выразил первый же комментарий: «Раздали бы людям бесплатно. Нельзя хлеб выбрасывать в мусорку!».

Вот некоторые другие красноречивые комментарии.

О ценности хлеба

«Блокада Ленинграда вам знакома?»

«Я фильм вспомнила, как в деревню приехали снимать кино про войну. У актера в форме полицая с обоза по сценарию падала буханка хлеба. И ее не следовало поднимать. А он несколько дублей все равно поднимал. В итоге отказался от съёмки».

«Это же преступление. За это надо судить!».

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Как использовать?

«Отвезли бы в ближайшие питомники собакам».

«Или даже птиц, рыб покормить».

«А на корм скоту разве нельзя?»

«Неужели проще выбросить, чем отдать за полцены? Дата ведь указана этого дня. Люди бы точно раскупили».

«В другом магазине часто вижу 50-процентную скидку на хлеб, батон. Молодцы! Я иногда покупаю на сухарики».

«Можно было не в мусорку сваливать, а поставить коробку с этими батонами, чтобы люди могли просто забрать себе».

И тут же – контраргумент: «Тогда меньше купили бы в магазине…»

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В оправдание тем, кто выбросил

«А куда его девать? Раздать? Да никому этот хлеб не нужен. А если делать из него сухари, то это уже просрочка и карается законом».

«Думаю, что продавцы просто обязаны утилизировать просрочку…»

«А может, это не просроченные батоны. Может где-то антисанитария была, испортились. Вот и выкинули».

«Сейчас нельзя возвращать хлеб из магазинов на хлебозавод. И что с просроченным делать?»

Кто-то написал «со знанием дела»: «Когда просрочилось, в лучшем случае – на списание. Когда списали, должны выбросить в контейнер. Сотрудники не имеют права взять. Такие регламенты».

«Кто пишет – «раздайте людям бесплатно», так нельзя. Это преследуется законом. Этим хлебом или батоном может кто-то отравиться».

И – комментарий явно от очень молодого человека: «Мне вот интересно, почему люди так за хлеб впрягаются? Может, в прошлом он был на вес золота. А сейчас хлеб дешево стоит».

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