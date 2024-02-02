"Странно, в чём подвох?" - Белорусам предложили джинсы по 3 рубля. Но те все равно остались недовольны

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Опубликовано: 02.02.2024 15:02 , Обновлено: 02.02.2024

Белорусский блогер показал в TikTok ассортимент одного из столичных магазинов, в котором среди прочего можно купить джинсы по очень низкой цене - от 3 рублей. Однако, в сети такой "марафон щедрости" оценили далеко не все - нашлись и те, кто остался недоволен увиденным.

“Странно, в чём подвох?”, - задались справедливым вопросом зрители.

Вопреки предположению некоторых из них, на кадрах - вовсе не очередной магазин secon-hand. Низки цены (автор видео, в частности, показал джинсы за 2, 5, 7, 10 рублей) объясняются тем, что речь идёт о конфискованных товарах. Их в Минске реализуют через сеть магазинов “Ваш выбор”. Найти в таких магазинах можно самые разные товары - от продуктов питания, одежды и обуви до сложной бытовой техники, некогда “обращённой в доход государства”.

Если часть зрителей в комментариях требовало от автора раскрыть адрес “фантастически дешёвого” магазина (на самом деле, их в Минске несколько) и готово было “выкупить весь магазин оптом”, ведь “даже в секонде таких цен нет”, нашлись и те, кто высказывал своё недовольство - скудным ассортиментом, не разнообразным размерным рядом, сомнительным качеством и “подозрением на б/у-ность”.

“Такие одевать стрёмно! Швы косые,нитки лезут… китайское шило”, - неодобрительно прокомментировал один из зрителей.

“Ребята! Что это?! Это разве джинсы?! Это тряпки какие-то! Хорошие джинсы были лет 30 назад!”, - эмоционально поддержал его другой комментатор.

В то же время часть зрителей оказалась крайне недовольна тем, что такие низкие цены на новый товар якобы можно найти только в столичном Минске, а в регионах таких цен не сыскать.

“Нормально в Бресте по 30 рублей, а на Минск по 3 - 10 рублей. Все правильно распределяет магазин “Ваш выбор”. Малоимущим в столицу”, - возмутился один из комментаторов.

“Правильно, в Минске цены и ЗП норм, а по г.п. потом перекупы по 50-80 byn продавать будут”, - высказал своё мнение другой.

“Бедно в столице живут?))) а ещё жалуются на зп…”, - поддержала их ещё одна девушка.

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство юстиции Беларуси открыло в Гродно собственный магазин низких цен. В нём также реализуют конфискованные товары, поэтому на полках можно найти как новые, так и б/у товары.

Минюст позвал белорусов в магазин дешёвых товаров. В чем нюансы?