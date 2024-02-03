"Не верю!" - Белорус показал, где купить мандарины по 2,5 рубля

🎥 Видео

Опубликовано: 03.02.2024 12:43 , Обновлено: 03.02.2024

Гранат по - 2 рубля, помидоры и турецкие мандарины - по 2,5 рубля, а болгарский перец - по 3 рубля. TikTok-блогер "Беларускі тата" показал, где в феврале в Беларуси можно увидеть такие низкие цены на фрукты и овощи.

На днях блогер поделился видео “распаковки чека” с рынка на 15 рублей, на который, по его словам, ему удалось купить 600 грамм свежего зелёного лука, кочан салата “Айсберг” на полкило и 6,8 кг помидоров.

Мужчина поделился видео цен на другие фрукты и овощи - в разы ниже тех, которые в феврале можно увидеть в большинстве белорусских магазинов:

гранат - 2 рубля,

клементины - 2,5 рубля,

королёк шоколадный - 2,5 рубля,

апельсин - 3,3 рубля,

виноград “киш0миш” - 4,2 рубля,

помидоры - 2-2,5 рубля,

болгарский перец - 3 рубля,

чеснок - 5 рублей,

зелёный лук - 4 рубля,

салат “Айсберг” - 5,5 рубля,

редиска - 4,5 рубля,

укроп, петрушка - 1 рубль,

кинза - 6,5 рубля,

шампиньоны - 7 рублей.

“Не верю!”, - заявили зрители в комментариях, предположив, что на видео - “летние цены”. Однако другие подписчики подтвердили, что в прошлые выходные “ещё дешевле было всё”.

Как утверждает автор видео, такие низкие цены сейчас - на оптовом рынке “Новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском. Соответственно, за такую цену взять можно только большие объёмы овощей и фруктов, как правило, их продают ящиками.

В другом видео “Беларускі тата” показал для сравнения розничные цены на продукцию у “перекупов с Таборов” на одном из рынков. Там килограмм мандаринов предлагают уже по 7-8 рублей, что гораздо ближе к “магазинным” реалиям.

Тем временем на другом рынке под Минском, как ранее рассказал Телеграф, покупатели, наоборот, обнаружили помидоры по “космической” цене в 130 рублей за килограмм.

130 рублей за кило. На рынке под Минском появились медовые помидоры

Ранее Телеграф также сообщил, как какие овощи в белорусских магазинах подешевели, а какие подорожали в январе по сравнению с декабрем и что стало с ценами за год.

Огурцы – до 8,65, помидоры – до 38,95 за кило. Как изменились цены на эти овощи в Беларуси за месяц и год?