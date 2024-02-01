"А посуду также кидают?" - Видео сортировки посылок на китайской почте набрало 600 тыс. просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 01.02.2024 14:31 , Обновлено: 01.02.2024

Видео сортировки почтовых отправлений двух крупных китайских интернет-маркетплейсов - Temu и AliExpress - в социальной сети TikTok за два дня набрало более 630 тыс. просмотров. Зрителей, судя по комментариям под видео, впечатлили не только объёмы посылок, которые приходится обрабатывать работникам почтовой службы, но и тем, с какой скоростью и, как следствие, небрежностью они их сортируют.

“Интересно, а посуду упакованную тоже они так кидают?”, - задалась вопросом одна из пользовательниц.

И хотя в ответ кто-то из комментаторов заверил девушку, что для посуды предусмотрен отдельный склад, другие пользователи выразили уверенность в том, что “всё кидают” одинаково, независимо от содержимого посылки. Именно поэтому, как предположили некоторые, маркетплесы так тщательно “набивают целлофаном”.

“Я заказывала музыкальную большую колонку, вы не представляете как она была запакована ?в два слоя воздушной подушке, пришла супер, я оч переживала, но довольна”, - поделилась своим опытом одна из пользовательниц соцсети.