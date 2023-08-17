Путин предложил построить в Минск скоростную железную дорогу. Зачем?

Опубликовано: 17.08.2023 16:42 , Обновлено: 17.08.2023

В четверг, 17 августа, Владимир Путин заявил, что обсудит с Александром Лукашенко строительство высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском.

«Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси. Я с президентом переговорю», - процитировало информагентство ТАСС Путина.

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По мнению российского президента, это направление было бы востребовано как у граждан России, так и Беларуси, «учитывая хорошие темпы развития строительства Союзного государства».

Планы на “жд-треугольник”

О том, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург могут подвести до Минска, говорил еще в июне Виталий Савельев, министр транспорта РФ. По его словам, российское правительство выступило за строительство скоростной ж/д.

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“Мы буквально на днях рассматривали еще один раз, пока часть нашего треугольника, это дорога Москва — Санкт-Петербург. У нас подавляющее большинство членов правительств за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск”, – процитировала “Точка” главу Минтранса РФ.

Планируется, что к 2027 году добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа. Эту скоростную магистраль и хотят продлить до Минска.

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Ранее в БелЖД рассказали о самых популярных направлениях белорусов: это Москва и Санкт-Петербург. А самыми востребованными маршрутами для путешествий в Беларуси стали: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск. Наиболее популярные международные направления: Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург.

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Напомним, ранее Телеграф писал, что БелЖД на 16 месяцев поменяла станцию отправления некоторых электричек в Минске:

На 16 месяцев. БелЖД поменяла станцию отправления некоторых электричек в Минске