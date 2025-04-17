Опубликовано: 17.04.2025 19:59 , Обновлено: 17.04.2025

Белорусы, получившие высшее образование в Польше или Литве и желающие работать на родине, могут столкнуться с тем, что их диплом могут не признать, заявил министр образования Андрей Иванец. По его словам, процедура признания выявляет существенные расхождения в учебных программах, а в некоторых случаях «проще заново поступить» в белорусский вуз.

В эфире одного из гостелеканалов министр рассказал, что в ведомство обращаются выпускники польских и литовских университетов. Иванец отметил, что «стандартная процедура» признания требует сравнения пройденной за рубежом учебной программы с аналогичной белорусской по той же специальности.

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«Один из таких приёмов закончился тем, что после окончания польского университета процент объёма усвоенной программы у выпускника, согласно такому же направлению в нашем вузе, составил чуть более 50%, — привёл пример Иванец. — Согласитесь, мы не можем признать этот диплом».

Из-за таких «расхождений», по мнению министра, иногда выгоднее не признавать диплом или «доучивать тех специалистов, которые приезжают из Польши и Литвы», а получить новое белорусское образование, например, заочно.

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При этом министр образования не уточнил, какое количество обращений было от выпускников зарубежных вузов, желающих работать в Беларуси.

При этом сам факт обучения белорусов за границей Иванец не посчитал чем-то «страшным и зазорным», заявив, что считает при этом важным возвращение на родину.

Ранее Telegtraf.news писал, что на Национальном правовом портале Беларуси появилась информация о постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. №728. Судя по названию, он касается отказа от признания дипломов польских вузов в Беларуси.

Совмин решил не признавать в Беларуси дипломы польских вузов