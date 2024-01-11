В Беларуси запретили рекламу учебы за границей (с исключением) и разрешили рекламу алкоголя на ТВ

Опубликовано: 11.01.2024 08:41 , Обновлено: 11.01.2024

На Национальном правовом портале 11 января опубликовали закон № 353-З "Об изменении законов по вопросам рекламы". Поправки должны вступить в силу через полгода, то есть, в июле.

Блогеры — в спецреестр

Так, согласно документу, в Беларуси ввели запрет на оказание услуг по размещению рекламы в интернете юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не включенными в Реестр рекламораспространителей. Таким образом, блогерам придётся обращаться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для включения их в Реестр рекламораспространителей (на данный момент эта процедура производится по уведомительному принципу).

Также, согласно поправка, теперь запрещено размещать наружную рекламу третьих лиц индивидуальными предпринимателями.

Послабления в рекламе алкогольных напитков

Власти разрешили рекламу алкогольных напитков на ТВ и по радио ночью (с 23 до 7 часов).

Кроме того, продлили на час время для размещения рекламы пива, слабоалкогольных напитков, игорных заведений и азартных игр — теперь её разрешено показывать с 21:00 до 7:00.

А еще разрешили использовать в рекламе слабоалкогольных напитков товарных знаков, содержащих образы людей или животных (по аналогии с рекламой пива).

При этом документом ввели ограничения на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков. Например, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.

Ограничения рекламы учебы и работы за границей

Согласно закону, запретили рекламу учебы и работы за пределами Беларуси. Единственное исключение — реклама на сайтах организаций и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси и оказывающих услуги на направлению на обучение за пределами РБ.

Однако, такую рекламу должны размещать “в точном соответствии с согласованным текстом и только на сайте в интернете”, указанном рекламодателем в заявлении о согласовании в Минобразования и МВД.

[info_b]Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

К слову, помимо новых запретов предусмотрены документом и некоторые послабления в рекламной сфере, о которых Телеграф писал ранее.

В Беларуси блогеров решили включить в спецреестр, а мобильным операторам – запретить навязывать рекламу