Совмин решил не признавать в Беларуси дипломы польских вузов

Опубликовано: 26.10.2022 18:42 , Обновлено: 26.10.2022

На Национальном правовом портале Беларуси появилась информация о постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. №728. Сам документ пока не доступен для прочтения, но вступает в силу уже сегодня. Судя по названию, он касается отказа от признания дипломов польских вузов в Беларуси.

Известно, что документ [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C22200728” rel=“noopener” target=“_blank”] называется [/link] “О прекращении соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства”.

На pravo.by указана дата включения в Национальный реестр - 26.10.2022. А вступает в силу постановление Совмина 25.10.2022.