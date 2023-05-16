Учащимся за границей белорусам отменили отсрочку от армии. Что ещё изменили в законе о воинской службе?

💼 Официально

Опубликовано: 16.05.2023 09:34 , Обновлено: 16.05.2023

Учеба за границей больше официально не является основанием для получения отсрочки от службы в армии. Это предусмотрено поправками в закон "О воинской обязанности и воинской службе", которые были одобрены парламентом и подписаны президентом Беларуси.

Обновлённый закон вступил в силу 16 мая, когда был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь получить отсрочку от службы в армии смогут только те белорусы, которых официально направили учиться в иностранные вузы республиканские органы госуправления в рамках утверждённых госпрограмм. Для остальных белорусов, желающих получить высшее образование за границей, отсрочка от армии не предусмотрена.

Тем не менее, в обновлённом законе предусмотрена оговорка для тех, кто уже учится за границей. Если на день вступления в силу закона студент уже учится в иностранном учреждении образования на очной форме и поступил в данный вуз в возрасте до 18 лет, ему будет положена отсрочка. Впрочем повторную отсрочку от призыва на срочную военную службу или службу в резерве для продолжения образования ему уже не предоставят, говорится в законе.

В семье с несколькими призывниками отсрочку дадут только одному

В поправках к закону также предусмотрено, что в тех случаях, когда в семье под призыв на срочную военную службу или службу в резерве попадают сразу несколько граждан, которые имеют право на отсрочку, её предоставят только одному из них - по ходатайству членов семьи (родственников).

Кроме того, белорусские законодатели внеси поправки, связанные со снятием с воинского учёта. Теперь на него могут рассчитывать те, кто официально оформил выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси.

Также законом изменяется срок зачисления в запас после службы в силовых ведомствах. Если раньше вместо срочной службы в можно было два года отработать на аттестованной должности в одном из силовых ведомств, таких как МВД, Следственный комитет или МЧС, то теперь отработать придётся пять лет, прежде чем уйти в запас.