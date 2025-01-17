Продлят ли в Минске синюю и красную ветки метро? В Минскметропроекте назвали условие

Опубликовано: 17.01.2025 18:47 , Обновлено: 17.01.2025

Главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов в интервью газете «Минский курьер» рассказал о перспективах развития столичной подземки. В частности, он ответил на вопросы, которые давно волнуют минчан.

По генплану столицы планировалось продлить Московскую линию на северо-востоке за станцию «Уручье» до «Смоленской», а на юго-западе за «Малиновку» до «Щомыслицы». Автозаводскую линию хотели продлить от «Каменной Горки» до «Красного Бора», а на юго-востоке — до Шабанов.

Однако, как заявил Протасов “Минскому курьеру”, пока эти планы на повестке дня не стоят: «Метро развивается в соответствии с текущей градостроительной ситуацией и потребностями жителей».

Главный инженер подчеркнул, что метрополитен — это высокоскоростной транспорт, который не должен ходить в «чистое поле». Новые станции целесообразно строить в местах с высоким пассажиропотоком, а параллельно со строительством метро можно вести застройку прилегающих территорий.

Фото: Максим Шикунец. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Сейчас же метростроители активно возводят участок третьей линии от станции «Юбилейная площадь» до будущей станции «Парк Дружбы народов» на площади Бангалор. «Ведутся подготовительные работы, перекладки сетей, строительство котлованов и монтажно-щитовой камеры сооружения, откуда стартует тоннелепроходческий комплекс», — рассказал Протасов. Он также отметил, что соединительную ветку с будущей четвёртой линией построят уже сейчас, чтобы потом не усложнять себе задачу.

В генеральном плане развития метрополитена Минска заложена четвёртая, кольцевая линия, состоящая из 17 станций. Она призвана улучшить транспортное сообщение, особенно в сочетании с транспортно-пересадочными узлами.

«Разумеется, построить 17 станций одновременно сложно и дорого. Возведение будет поэтапным», — пояснил главный инженер. Сейчас ведётся предпроектная проработка, в которой обосновывается трассировка линии и количество станций.

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Протасов отметил, что строительство метро в Минске осложнено высоким уровнем грунтовых вод, что требует применения специальных технологий. Кроме того, на некоторых станциях, таких как «Академия наук», придётся проводить реконструкцию для организации пересадочных узлов, не прерывая при этом движение поездов.

На открытии новых станций в декабре была озвучена стоимость строительства — 70 млн долларов за 1 км. «Это, конечно, очень большая сумма, однако она всё равно меньше, чем, например, в Москве», — отметил Протасов, добавив, что цена зависит от многих факторов и что «Минскметропроект» постоянно работает над снижением затрат.

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На вопрос о возможности установки автоматических защитных дверей на станциях первых двух линий, как на Зеленолужской, Протасов ответил: «Я хотел бы, чтобы так сложилось. Сейчас мы можем использовать передовые технологии, обеспечивающие безопасность пассажиров. Однако кроме станционных дверей на этих ветках необходимо переоборудовать подвижной состав, разработать программное и аппаратное обеспечение. Пока в планах такого нет, но, уверен, что это вопрос времени».

Идея пустить аэроэкспресс в Национальный аэропорт Минск, по словам Протасова, существует давно. «В этом направлении коллеги из Института „Белжелдорпроект“ проделали определённую работу. Вместе с ними мы разрабатывали проект реконструкции подземного пешеходного перехода на станции „Пролетарская“ для выхода на платформу аэроэкспресса», — рассказал он. Однако, на данный момент пассажиропоток в аэропорту недостаточен для метро.

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