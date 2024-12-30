Лукашенко открыл новые станции метро в Минске. Что рассказал про наземное в города-спутники?

Опубликовано: 30.12.2024 12:24 , Обновлено: 30.12.2024

В Минске 30 декабря состоялось торжественное открытие нового участка третьей линии метрополитена. Для пассажиров стали доступны станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

В церемонии открытия принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко, [link href=“http://belta.by/president/view/lukashenko-primet-uchastie-v-torzhestvennom-otkrytii-novogo-uchastka-minskogo-metropolitena-686011-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] госагентство БелТА.

Главе государства доложили о перспективах развития столичной подземки. Также Александр Лукашенко пообщался с работниками метрополитена и осмотрел новые станции.

Рассуждая о перспективах развития метрополитена, Лукашенко снова анонсировал строительство наземного метро в города-спутники столицы.

“Мы не будем застраивать Минск, как это делают другие города и расширять-расширять за кольцевую дорогу — задохнётся Минск. Как я говорил, минчанам противно будет жить в этом городе. Поэтому принято решение, что мы будем строить города-спутники”, - заявил Лукашенко.

Речь идёт о таких городах, как Логойск, Дзержинск, Смолевичи, которые предложили связать скоростными трассами.

“Поэтому будем планировать и присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное (не под землёй). Кто это будет делать? Вы это будете делать”, — заявил Лукашенко.

[info_b]Строительство участка третьей линии от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца» протяжённостью 4,08 км началось в августе 2017 года. Как утверждается, около 90% оборудования и материалов, использованных при строительстве, — белорусского производства.

Новый участок связал скоростным транспортом жилые районы Курасовщина и Минск-Мир с другими частями города.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что построить наземное метро из Минска в его города-спутники Лукашенко поручил во время разговора о “перенаселении” столицы.

Лукашенко поручил построить метро из Минска в города-спутники. Но есть нюанс