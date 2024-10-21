Лукашенко поручил построить метро из Минска в города-спутники. Но есть нюанс

Опубликовано: 21.10.2024 13:37 , Обновлено: 21.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября поручил построить наземное метро из Минска в его города-спутники. Слова об этом прозвучали при разговоре о "перенаселении" столицы.

“Один из основных вопросов - это расселение населения, стремящегося жить и работать в городе-герое Минске. Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, к городам-спутникам столицы надо построить “более скоростные, независимые от автомобильных дорог участки”. “Я не думаю, что это займет много времени или больших денег [потребует]”, - считает глава государства.

“Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце контуров Минска и доехать до тех же Смолевич, Логойска и так далее”, - сказал он.

Фото: president.gov.by

Напомним, городами-спутника Минска являются Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Когда белорусам ждать туда наземное метро, Лукашенко не уточнил.

[info_b]Кстати, еще в июне 2021 года заместитель премьер-министра Анатолий Сивак заявлял о планах построить наружное метро в Минске. “В Минске стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем”, - сказал тогда Сивак, также не назвав сроки.[/info_b]

“Автодороги не заканчиваются республиканскими трассами”

Также президент потребовал привести, как написал Telegram-канал “Пул первого”, “в нормальное состояние” все дороги в белорусских райцентрах. «Автомобильные дороги у нас не заканчиваются международными, республиканскими важными трассами», - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на заседании Палаты представителей и Совета Республики 25 сентября вице-премьер Сивак пообещал “обновить” 300 километров дорог к белорусским агрогородкам. По его словам, это планируется сделать “в ближайшие годы”. Более точные сроки не озвучил.

В правительстве Беларуси пообещали обновить 300 километров гравийных дорог к агрогородкам. Когда?