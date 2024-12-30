Мэр Минска рассказал, сколько станций запланировали в кольцевой ветке метро. Когда начнут строить?

Опубликовано: 30.12.2024 14:46 , Обновлено: 30.12.2024

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев 30 декабря заявил о начале проектирования четвертой ветке столичного метро, которая станет кольцевой.

По словам Кухарева, в кольцевую линию столичной подземки войдёт 17 станций, а протяжённость четвёртой ветки составит порядка 25 километров, передало госагентство БЕЛТА.

Строительство четвёртой ветки планируется с учётом большого строящегося микрорайона “Северный берег”. Она также затронет микрорайоны, в которых проживает свыше 800 тыс. человек - Фрунзенский и Московский районы, пояснил глава Мингорисполкома.

Начнётся строительство со стороны строящейся станции третьей линии “Парк Дружбы народов”, после её завершения.

Скриншот канала "Беларусь 1"

Ранее в ОАО “Минскметропроект” заявляли, что ориентировочный срок сдачи участка третьей очереди “зелёной” ветки метро и новых станций “Профсоюзная”, “Переспа”, “Комаровская” и “Парк Дружбы народов” – 2028–2029-й год. Таким образом, рассчитывать на начало строительства кольцевой метро можно не раньше 2030 года.

На генплане столичного метрополитена, разработанном с перспективой до 2050 года на кольцевой ветке фигурирует 12 новых станций, которые пока существуют лишь на бумаге.

Напомним, как рассказал Telegraf.news, 30 декабря в Минске состоялось торжественное открытие нового участка третьей линии метрополитена. “Зелёную” ветку продлили на три станции - “Аэродромная”, “Неморшанский сад” и “Слуцкий гостинец”.

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