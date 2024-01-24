Продавцы в Лунинце рассказали о нехватке хлеба. Что пояснил директор хлебозавода?

Опубликовано: 24.01.2024 18:58 , Обновлено: 24.01.2024

В магазинах Лунинца – небольшом городе Брестской области – в последнее время стал наблюдаться дефицит хлеба, написал портал «Лунинец Online». И пояснил причину: из-за новых правил хлебозавод не забирает черствые батоны. Как это связано, журналистам удалось узнать у продавцов хлебобулочных изделий и руководителя завода.

«Хлебозавод перестал забирать черствый хлеб, поэтому мы стали заказывать его меньше, – ответила продавец торгового объекта на вопрос, почему нет «кирпичика».

В торговых точках райпо вечером чаще всего можно увидеть только хлеб собственного изготовления, написал «Лунинец Online».

«Мы стали больше минского хлеба заказывать. Его покупатели лучше берут. И срок годности более продолжительный», – рассказала порталу продавец в частном магазине.

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А почему так решили на хлебозаводе? Директор завода Павел Вабищевич объяснил порталу, что на республиканском уровне запрещено забирать из торговли черствый хлеб.

«Раньше по положениям санитарных норм его пускали на переработку, а сейчас этого делать нельзя. Поэтому хлебозавод, забирая черствый хлеб и отправляя его на утилизацию, несет убытки. На финансовой деятельности это отразилось бы негативно», – пояснил директор.

И подвел черту: «Мы выполняем заявки в тех объемах, которые дают торговые точки. В наших фирменных магазинах проблем с хлебом нет».

Руководитель, несомненно, знает, какова ситуация на данный момент, и поступает в соответствии с полученными распоряжениями. А как было раньше?

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До истечения срока годности

В августе 2022 года Onlíner исследовал вопрос, куда девается непроданный хлеб. Вот какие ответы получил корреспондент портала полтора года назад.

«Мы забираем его за сутки до истечения срока годности. Если на сухарь, значит, потом его реализуем населению, но опять-таки мы не получаем тех денег, которые рассчитывали получить, выпуская хлеб», – рассказал тогда Onlíner топ-менеджер хлебозавода, пожелавший остаться неназванным.

«Непроданный хлеб также уходит на корм животным», – сообщил другой представитель хлебопекарной отрасли.

«Мы нереализованную продукцию выкупаем и по разным ценам продаем другим организациям: и на корм рыбам, и на корм оленям, и колхозам, но эта продукция не попадает обратно в производство», – пояснил корреспонденту Onlíner работник хлебозавода.

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