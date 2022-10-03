Не выбрасывайте черствый хлеб! Вот 4 способа, как его использовать

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Опубликовано: 03.10.2022 07:40 , Обновлено: 06.09.2023

Не успели съесть весь хлеб до того, как он зачерствел? Конечно, употреблять его в таком виде не очень хочется. Но и выбрасывать — не лучшая идея. Мы нашли 3 способа, как его и дальше использовать в кулинарии. И еще один, как быстро сделать черствый хлеб мягким.

Хлеб в яйце (Гренки)

Такой рецепт многие помнят еще с детства. Для этого блюда как раз таки подойдет уже не свежий хлеб. Главное, чтобы он еще не превратился совсем уж в дубовый.

Для приготовления вкусного блюда нам понадобится несколько ломтиков хлеба, яйца, соль, перец и немного молока.

Взбейте яйца со специями и небольшим количеством молока. Затем обмакните в них ломтик хлеба и обжарьте с двух сторон до румяной корочки на топленом масле.

Панировочные сухари

Хоть название и говорит о том, что их готовят из батона, ничто не мешает сделать их из черствого хлеба. Когда хлеб полностью высохнет, мы можем натереть его и использовать полученные сухари для панировки во время приготовления.

Важно, чтобы хлеб просох на воздухе. В противном случае хлеб начнет плесневеть.

Сухарики для супов и салатов

Маленькие квадратные хлебные кубики хорошо сочетаются со многими салатами и супами. Для их приготовления идеально подходит черствый хлеб.

Достаточно нарезать ломтики хлеба. Затем смажьте их оливковым маслом, смешанным с вашими любимыми травами. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Они будут готовы, когда станут золотистыми и хрустящими.

Освежить хлеб в микроволновке

Есть простой способ освежить хлеб. Достаточно поставить его в микроволновку на 10-15 секунд. Это снова делает его мягким, и из него можно делать бутерброды. Это хороший способ, когда другого свежего хлеба под рукой нет, а магазины уже закрыты.

Вы также можете сделать тосты из черствого хлеба. Если перед выпечкой их дополнительно смазать маслом, они станут хрустящими и вкусными.

Панцанелла

А ранее Телеграф советовал сделать из черствого хлеба отличный итальянский салат панцанелла (Panzanella). Основной ингредиент в нем — кусочки размоченного в уксусе и томатной мякоти чёрствого хлеба. Также участвуют помидоры, оливковое масло, соль, чёрный перец, репчатый лук, базилик. Можно добавить и огурцы с чесноком.

Весь рецепт смотрите по ссылке:

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