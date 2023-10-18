Этот секрет поможет сохранить хлеб свежим намного дольше. А как на 3 месяца?

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Опубликовано: 18.10.2023 13:38 , Обновлено: 18.10.2023

Хлеб может быстро испортится (зачерстветь или заплесневеть) по разным причинам: воздействие влаги, температурные изменения, контакт с воздухом и т.д. Однако, существует несколько простых трюков, которые помогут сохранить хлеб свежим подольше. Кроме того, есть один способ вообще позволит хлебу не портиться в течение целых трех месяцев.

Некоторыми своими советами поделилась профессиональный пекарь и шеф-повар Сара Брайденстайн из Великобритании.

На вопрос о том, где лучше всего хранить хлеб, Сара ответила, что “идеальным местом” является прохладное и сухое помещение. Лучше всего в хлебнице или в шкафу подальше от плиты.

Пекарь также открыла секрет, в чем именно стоит хранить буханку, если вы едите хлеб каждый день.

“Для ежедневного употребления заверните буханку в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань, чтобы сбалансировать этот хитрый танец между сохранением влаги и защитой от плесени”, — отметила она.

[info_b]Также эксперт подчеркнула, что важную роль играет климат. Так, жителям влажных регионов придется “бороться с плесенью больше, чем с черствостью”, в то время как в сухих районах дело обстоит наоборот.[/info_b]

Что положить в хлебницу, чтобы хлеб остался свежим? Благодаря двум кусочкам не зачерствеет до двух недель

Хранить хлеб в холодильнике или нет?

А вот что касается холодильника, то, по мнению профессионала, такое хранение хоть и может “задержать появление плесени”, но только “ускорит процесс черствения”.

“Я поняла это на собственном опыте, когда только начинала печь. Хотя некоторые виды магазинного хлеба, напичканного консервантами, могут в некоторой степени выдерживать такие условия, это не идеальный выбор”, — подчеркнула Брайденстайн.

Для тех, кому необходимо хранить хлеб в холодильнике, достаточно “не более нескольких дней”. При этом хлеб должен быть плотно завернут, чтобы сохранить хоть какое-то подобие первоначальной влажности.

Лучше положите его в морозильник

А если вы едите хлеб не так часто и вы хотите сохранить его на очень долгое время, отличным вариантом, по словам Сары, является его замораживание. Однако делать это нужно правильно, чтобы “практически не потерять качество и текстуру”.

Женщина поделилась “изящным трюком”, который она часто использует, когда печет хлеб в больших количествах.

“Перед замораживанием убедитесь, что хлеб остыл до комнатной температуры. Теплый хлеб может привести к образованию конденсата в пакете, а это прямая дорога в город морозильных ожогов”, — сообщила она.

И добавила: “Запечатайте его в герметичный пакет для заморозки. Но перед замораживанием обязательно нарежьте хлеб ломтиками, и тогда, когда вам захочется кусочек, вы сможете сразу использовать, не размораживая целую буханку.

“При правильном хранении замороженный хлеб вполне может стать вашим спасителем на завтрак на срок до трех месяцев”, — уверяет шеф-повар.

Можно ли есть заплесневелый хлеб?

Ранее Телеграф писал, что с каждым может произойти такая ситуация: хочешь сделать себе бутерброд, достаешь хлеб и видишь на нем характерный бело-зеленоватый налет. Что же делать — выбросить буханку, соскрести плесень или выбрать ломтики с другого конца упаковки? С одной стороны, выбрасывать жалко, с другой — возникает вопрос: неужели это безопасно? Ведь мы же едим сыр с плесенью, и с нами все в порядке. Но с хлебом дело обстоит немного иначе.

Можно ли есть заплесневелый хлеб? Рассказываем, что будет с организмом