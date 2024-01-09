В Беларуси начали выпускать масло «Гхи». Что это такое и почему стоит 66,8 рубля за кг?

Опубликовано: 09.01.2024 17:25 , Обновлено: 14.11.2024

Минсельхозпрод сообщил, что в Беларуси освоили производство новых видов продукции «с высокой товарной стоимостью», в том числе высокожирного топленого масла «Гхи». Мы разузнали, что это за продукт, и нашли его в продаже. Цена оказалась немалой. Почему?

Что это за продукт и «с чем его едят»?

Масло ГХИ (по-английски ghee) – это очищенное топленое масло, которое используют для приготовления пищи. Чем-то новым его не назвать, это один из самых известных ингредиентов индийской кухни и очень популярный в традиционной системе индийской медицины (аюрведа). Его еще называют «золотом аюрведы».

Правда, технология производства несколько отличается от обычного топленого масла. Процесс изготовления достаточно длительный и сложный. ГХИ получают методом перетопки, суть которого в испарении воды и удалении молочных белков из сливочного масла.

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Сначала сливочное масло долго топится на водяной бане, в зависимости от объемов – от 15 до 40 часов при постоянной температуре от 92 до 94 градусов. Такая бережная технология не приводит к кипению масла и всего того, что отслаивается от него во время процесса. Потом оно отстаивается и проходит специальную фильтрацию. В результате производства отделяется молочный белок, сахар и другие примеси. В итоге остается чистый и, как говорят производители, полезный жир. Все эти производственные сложности, вероятно, и влияют на цену будущего продукта.

Технология изготовления масла ГХИ не делает его токсичным, утверждают производители: ГХИ можно использовать и для жарки, и добавлять в каши, супы, салаты, и намазывать на хлеб.

Есть даже лечебные свойства?

Мы нашли информацию, что ежедневный прием масла ГХИ положительно влияет на зрение, пищеварение, память и кожу. Его считают хорошим средством для омоложения организма и сохранения молодости.

Влияние топленого масла ученые неоднократно исследовали. В 2010 году американские ученые пришли к выводу, что это масло снижает у животных уровень холестерина и уменьшает риск появления определенных сердечнососудистых заболеваний. Также они нашли потенциальную связь между употреблением масла ГХИ и уменьшением риска коронарной сердечной болезни. Исследования масла ГХИ в 2015 году показали, что в нем очень мало холестерина, и оно может улучшать общий уровень «хорошего» холестерина. А еще – улучшать работу тонкого кишечника и всей пищеварительной системы, укреплять нервную и сердечнососудистую системы, повышать выработку половых гормонов и поддерживать иммунитет.

Кто делает и где купить

Мы нашли в продаже масло ГХИ отечественного производства. Например, на сайте Едоставки оно есть по цене 13,36 руб. за 200 гр. Производитель – ОАО «Беловежские сыры», это в Брестской области. На сайте производителя про ГХИ написано: «Это продукт, получаемый из качественного сливочного масла путем термической обработки. Зарекомендовал себя в восточной медицине как чудодейственное средство».

Интересные, очень «минусовые» указаны условия хранения: « Хранить при температуре от минус 18 ° С до минус 13° С и относительной влажности воздуха не более 90% – 120 суток».

Ранее Телеграф писал, что заведующая одного из секторов Института мясо-молочной промышленности (ИММП) Ирина Колтович заявила в эфире “Радио-Минск”, что там не отказались от идеи производства в Беларуси колбасы без мяса. О ней в институте говорят ещё с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

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