Telegraf.news
ru

Природоохрана объявила ограничения для рыбаков по всей Беларуси. За что грозит штраф до 1260 рублей?

Природоохрана объявила ограничения для рыбаков по всей Беларуси. За что грозит штраф до 1260 рублей?
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

В Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси сообщили о старте нерестовых ограничений на любительское рыболовство по всей стране. Это традиционная ежегодная мера. В природоохране назвали даты для каждого региона и рассказали о штрафах.

В Госинспекции [link href=“https://gosinspekciya.gov.by/news/inspectorate/2727/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что большинство рыб, обитающих в водоемах Беларуси, относится к весенне-нерестующим. В это время нужны допмеры, чтобы дать рыбе возможность произвести многочисленное и жизнестойкое потомство.

Согласно Правилам любительского рыболовства и Правилам ведения рыболовного хозяйства, с определенной даты (о них ниже) любительской рыбалкой можно заниматься при соблюдении определенных правил:

  • рыбачить только одной удочкой с использованием одного крючка или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков),
  • ловить рыбу только в светлое время суток с берега без захода в воду,
  • также разрешено рыбачить со льда или искусственных сооружений, на которые не распространяются ограничения и запреты на хозяйственную деятельность,
  • разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Такие правила начинают действовать в рыболовных угодьях:

  • Брестской и Гомельской областей - с 20 марта по 18 мая ,
  • Гродненской, Минской, Могилевской областей - с 1 апреля по 30 мая ,
  • Витебщины - с 10 апреля по 8 июня .

Природоохрана предупредила белорусов о штрафе до 1260 рублей за ловлю этой рыбы с 1 марта

Какие штрафы грозят белорусским рыбакам в период нереста?

Заниматься в указанные даты любительской рыбалкой с использованием других орудий или способов лова нельзя, за нарушение - ответственность по части 1 статьи 16.25 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси. Штраф для физлиц в этом случае - от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей).

Компенсация вреда окружающей среде за каждую выловленную рыбу – 9 базовых ( 378 рублей). В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин можно получить “уголовку” по ст. 281 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси. Так, по части 1 этой статьи (добыча рыбы в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) в тюрьме можно оказаться на срок до трех лет .

Рыбак назвал 6 ошибок на мартовской рыбалке. Как не остаться без улова и что использовать?

А за использование судов в период нереста физлицу грозит штраф до 10 базовых величин (до 420 рублей; п. 4 ст. 16.25 КоАП). “Использование судов в периоды запрета допускается только на основании разрешения, принятого районным или городским исполнительным комитетом, в случаях необходимости их использования для передвижения по водному объекту в хозяйственных, транспортных, спортивных и туристических целях”, - пояснили в природоохране.

А промысловое рыболовство на период нереста запрещено. В Госинспекции охраны животного и растительного мира попросили “неравнодушных граждан” и рыбаков-любителей сообщать о нарушениях законодательства по телефонам +3750173900000 и +375333360000.

Ранее Telegraf.news писал, что в Огинском канале, возле деревни Выгонощи Ивацевичского района Брестской области, произошел мор рыбы. Об этом 11 марта сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Минприроды Беларуси сообщило о массовой гибели рыбы в Огинском канале. Какую возможную причину озвучили?

Темы: