Природоохрана объявила ограничения для рыбаков по всей Беларуси. За что грозит штраф до 1260 рублей?

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Опубликовано: 17.03.2025 21:11 , Обновлено: 17.03.2025

В Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси сообщили о старте нерестовых ограничений на любительское рыболовство по всей стране. Это традиционная ежегодная мера. В природоохране назвали даты для каждого региона и рассказали о штрафах.

В Госинспекции [link href=“https://gosinspekciya.gov.by/news/inspectorate/2727/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что большинство рыб, обитающих в водоемах Беларуси, относится к весенне-нерестующим. В это время нужны допмеры, чтобы дать рыбе возможность произвести многочисленное и жизнестойкое потомство.

Согласно Правилам любительского рыболовства и Правилам ведения рыболовного хозяйства, с определенной даты (о них ниже) любительской рыбалкой можно заниматься при соблюдении определенных правил:

рыбачить только одной удочкой с использованием одного крючка или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков),

ловить рыбу только в светлое время суток с берега без захода в воду,

также разрешено рыбачить со льда или искусственных сооружений, на которые не распространяются ограничения и запреты на хозяйственную деятельность,

разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы, выловленной удочкой либо спиннингом.

Такие правила начинают действовать в рыболовных угодьях:

Брестской и Гомельской областей - с 20 марта по 18 мая ,

по , Гродненской, Минской, Могилевской областей - с 1 апреля по 30 мая ,

по , Витебщины - с 10 апреля по 8 июня .

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Какие штрафы грозят белорусским рыбакам в период нереста?

Заниматься в указанные даты любительской рыбалкой с использованием других орудий или способов лова нельзя, за нарушение - ответственность по части 1 статьи 16.25 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси. Штраф для физлиц в этом случае - от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей).

Компенсация вреда окружающей среде за каждую выловленную рыбу – 9 базовых ( 378 рублей). В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин можно получить “уголовку” по ст. 281 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси. Так, по части 1 этой статьи (добыча рыбы в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) в тюрьме можно оказаться на срок до трех лет .

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А за использование судов в период нереста физлицу грозит штраф до 10 базовых величин (до 420 рублей; п. 4 ст. 16.25 КоАП). “Использование судов в периоды запрета допускается только на основании разрешения, принятого районным или городским исполнительным комитетом, в случаях необходимости их использования для передвижения по водному объекту в хозяйственных, транспортных, спортивных и туристических целях”, - пояснили в природоохране.

А промысловое рыболовство на период нереста запрещено. В Госинспекции охраны животного и растительного мира попросили “неравнодушных граждан” и рыбаков-любителей сообщать о нарушениях законодательства по телефонам +3750173900000 и +375333360000.

Ранее Telegraf.news писал, что в Огинском канале, возле деревни Выгонощи Ивацевичского района Брестской области, произошел мор рыбы. Об этом 11 марта сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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