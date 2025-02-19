Природоохрана предупредила белорусов о штрафе до 1260 рублей за ловлю этой рыбы с 1 марта

Опубликовано: 19.02.2025 14:29 , Обновлено: 19.02.2025

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщила, что 1 марта в рыболовных угодьях Беларуси начнет действовать запрет на любительский и промысловый лов определенной рыбы. Ограничение продлится до 15 апреля.

При этом, как уточнили в инспекции, на Витебщине запрет начнется 9 марта и продлится до 23 апреля соответственно. Ну, а касается он ловли щуки обыкновенной. Дело в том, что среди рыб она одной из первых отправляется на нерест.

По информации специалистов, щука встречается почти во всех водоемах Беларуси, в том числе реках, озерах и водохранилищах, и является ценной промысловой рыбой. Если же во время запрета рыбак случайно выловил щуку, то ее нужно отпустить, [link href=“https://mlyn.by/18022025/zapret-na-lov-shhuki-nachnet-dejstvovat-1-marta-rybakov-narushitelej-zhdut-shtrafy/” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] газета “Мінская праўда”.

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Согласно ст. 16.25 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за добычу рыбы в запретное время или сроки можно получить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или же без нее.

При повторных нарушениях возможна уголовная ответственность. Если же нарушитель при ловле рыбы причинил природе ущерб в крупном размере (а это на сумму от 100 базовых и больше), то в тюрьме можно оказаться на срок до трех лет (ч. 2 ст. 281 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси).

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Ранее Telegraf.news писал, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с Национальной академией наук расширило перечень зимовальных ям на белорусских водоемах. Рыбалка в этих местах остается под запретом до 15 апреля.

Штраф за рыбалку – до 1260 рублей. Минсельхозпрод расширил перечень зимовальных ям в Беларуси