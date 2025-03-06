Рыбак назвал 6 ошибок на мартовской рыбалке. Как не остаться без улова и что использовать?

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Опубликовано: 06.03.2025 09:29 , Обновлено: 06.03.2025

Зима подошла к концу, но в некоторых регионах Беларуси толстый лёд ещё позволяет насладиться прелестью зимней рыбалки. В то же время нагрянувшая оттепель открывает возможность и для рыбной ловли на открытой воде. Каких ошибок следует избегать при обоих видах рыбалки в марте? Журналистка Telegraf.news спросила об этом опытного рыбака Илью Аврейцевича.

[info_b]Илья Аврейцевич — рыболовный гид, победитель и призёр республиканских и международных соревнований по рыбной ловле. Ведет свою страничку в Instagram, где показывает богатый улов.[/info_b]

Как отметил Илья Аврейцевич, рыбалка на льду, за исключением зимнего рыболовного костюма, предполагает наименьшие затраты. Достаточно взять с собой ледобур, 2-3 удочки и что-то, на что можно присесть, чтобы добыть богатый улов. Однако стоит уделить внимание правильному подбору снастей, ведь успех рыбалки нередко упирается именно в знание нюансов под каждую пору года. Вот какие рекомендации для ловли на льду и на открытой воде на март рыбак.

Каких 3 ошибок стоит избегать при рыбалке на льду в марте?

Фото: архив Ильи Аврейцевича

По мнению эксперта, многие рыболовы допускают серьёзную ошибку, используя при ловле рыбы зимой на мормышку толстые лески . Речь идёт о лесках диаметром 0,12-0,14 мм.

“Выбирая такие лески, вы получите довольно грубую снасть. Я рекомендую использовать на некрупную рыбу леску 0,07 мм, а на более крупную рыбу – 0,09-0,1 мм. Имея должную сноровку при ловле можно на такую леску достать на такую леску даже рыбу весом в 2 килограмма”, – пояснил эксперт.

Ещё одной значимой ошибкой при ловле рыбы на льду рыбак называет использование слишком больших мормышек .

“Чтобы опустить мормышку на глубину 5-6 метров, она должна быть увесистой, и многим думается, что и большой. Часто многие берут дешёвые и крупные мормышки из свинца. Но ведь можно выбрать мормышку из вольфрама. В размере 3 мм она весит столько же, сколько и мормышка из свинца 5 мм”, – заметил рыбак.

Для ловли плотвы и окуня Илья Аврейцевич посоветовал выбирать небольшие вольфрамовые мормышки диаметром 2,5 мм.

Для леща, подлещика и крупной плотвы на большой глубине – мормышки размером 3-3,5 мм, максимум 4 мм.

Огромные свинцовые мормышки лучше заменить мормышками из точеного вольфрама, считает эксперт. Фото: архив Ильи Аврейцевича

Третьей существенной ошибкой во время зимней рыбалки эксперт называет использование неправильной прикормки .

“Пришёл на водоём, просверлил одну-две лунки, посидел три часа, а не клюёт. Пойду домой. Это неправильная тактика”, – заметил рыбак.

К слову, своей стратегией ловли рыбы на льду эксперт делился с Telegraf.news в минувшем материале.

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Напомним, что с 1 января 2024 года в правила зимней рыбалки были внесены коррективы. Они закреплены в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2023 г. № 543. Вот что нужно помнить белорусам, отправляясь на зимнюю рыбалку:

Рыбалка на льду (реки, пруды, озера) запрещена, если толщина покрова не достигла минимум 7 см.

Выходить на территорию водоёма, если лед по каким-либо причинам разрушился, начинает таять или заново образуется после оттепели, воспрещается.

Рыбаки, вышедшие на лёд, также обязаны иметь при себе средства спасения: надетый спасательный жилет, верёвку и металлические зацепы.

Бурение лунок на расстоянии ближе одного метра одна от другой воспрещено.

За нарушение этих требований законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин (от 84 до 4200 рублей), общественные работы или административный арест.[/info_b]

Что выбрать для ловли на открытой воде в марте?

Фото: salmo.by

Как отметил Илья Аврейцевич, поймать много рыбы на открытой воде в марте затруднительно, поскольку водоемы всё ещё скованы льдом. Однако можно отыскать тёплые каналы, заливы рек и иные открытые участки водоёмов, где можно порыбачить на фидер.

“Мой минимальный набор для ловли на фидер включает удилище с катушкой, ведро с прикормкой, несколько разных кормушек под разные условия, и, конечно же, самое важное - это поводочница с уже подготовленными дома поводками, с разными крючками и с леской разной толщины. Такие рыбалки у меня тоже были успешны, и с минимальным набором снастей удавалось поймать несколько килограммов рыбы”, - рассказал рыбак.

Подходящую подставку на случай, если рыбалка будет продолжительной, он порекомендовал найти на берегу. Достаточно просто вырезать какую-нибудь палочку, на которой можно с удобством расположить фидер. Однако в марте ещё прохладно, и можно также рыбачить стоя без стула, если рыбалка непродолжительная.

“В марте я бы не делал упор на ловлю на поплавок, поскольку найти место для того, чтобы такая рыбалка была плодотворной, очень непросто. Часто невозможно либо очень трудно ловить на поплавок на дистанциях, которые позволяет “взять в оборот” фидер. Кроме того, поплавочная рыбалка более сложная в вопросах прикармливания. Рекомендую отложить её на более благоприятный сезон, когда пойдут на нерест плотва, густера и уклейка”, - обосновал мартовские предпочтения в рыбной ловле Илья Аврейцевич.

Каких 3 ошибок стоит избегать при ловле на фидер в марте?

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Среди ошибок, которые чаще всего допускают рыбаки при ловле на фидер ранней весной, Илья Аврейцевич отметил неправильный выбор прикормки . Следует избегать смесей с насыщенным ароматом клубники и ярких цветов, вроде жёлтого и красного.

“В это время года стоит использовать нейтральные по запаху прикормки и отдавать предпочтение тёмным цветам: шоколадному либо чёрному”, – подчеркнул рыбак.

Использование слишком грубой снасти – также распространённая ошибка. Проводка с леской диаметром 0.1 мм и небольшим крючком 16 или 14 номера, по словам Аврейцевича, будет достаточной даже для поимки леща.

Неправильно подобранное место для ловли на фидер также может сделать рыбалку безуспешной.

“Ещё довольно холодно, вода даже не начала прогреваться, и рыболовы иногда выбирают места со слишком маленькой глубиной. Открывшиеся ото льда заливы с метровой глубиной или просто какие-то мелководные части водоёма не подойдут. Нужно выбирать среднюю глубину, либо, в идеале, чтобы проходило русло, то есть самый глубокий участок водоема переходил в среднюю глубину. Выбор мест с такими перепадами глубин на дне даст хорошее представление о том, где находится рыба”, – пояснил рыбак.

[info_b]Для того, чтобы понимать, как выглядит рельеф дна водоёма, эксперт посоветовал использовать карты водоёмов, которые можно найти в открытом доступе в Сети, либо пользоваться специальным приложением с такими картами. Например, недорогим приложением «План рыбалки», которое есть и для Android, и для Apple.[/info_b]

“Плюс в рыбалке с минимальным набором снастей в том, что вы не так привязаны к одной точке и можете довольно быстро, мобильно менять место дислокации. Половили 2-3 часа на одной точке, не клюёт – сменили место. На фидер достаточно взять только удочку и ведро и пойти дальше, как говорится, чтобы найти лучшее место и пробовать снова”, – резюмировал эксперт.

К слову, ранее Илья Аврейцевич рассказывал подробно, как рыбачить на открытой воде в сезон зимней оттепели. Вот какие советы он давал для ходовой рыбалки на спиннинг и для ловли на фидер.

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