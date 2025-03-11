Минприроды Беларуси сообщило о массовой гибели рыбы в Огинском канале. Какую возможную причину озвучили?

Опубликовано: 11.03.2025 19:57 , Обновлено: 11.03.2025

В Огинском канале, возле деревни Выгонощи Ивацевичского района Брестской области, произошёл мор рыбы. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Факт массовой гибели рыбы обнаружили работники Берёзовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В ведомстве рассказали о проведении комиссионного расследования инцидента с участием всех заинтересованных служб района, а также специалистов лаборатории ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды».

Территориальные органы Министерства природы оперативно приняли все необходимые меры, однако там не уточнили, какие именно.

По предварительным данным, причиной гибели рыбы могла стать перекачка воды с сельскохозяйственных полей в Огинский канал через насосную станцию.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что природоохрана предупредила белорусов о штрафе до 1260 рублей за ловлю популярной рыбы с 1 марта.

Природоохрана предупредила белорусов о штрафе до 1260 рублей за ловлю этой рыбы с 1 марта