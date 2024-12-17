«Приходится переучивать» - Головченко пожаловался на «сырых» специалистов – выпускников белорусских вузов

Опубликовано: 17.12.2024 13:34 , Обновлено: 17.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пожаловался на то, что белорусские вузы готовят "сырых" специалистов, которых приходится потом "доучивать и переучивать" на предприятиях, куда они приходят работать. Об этом премьер заявил 17 декабря на совещании в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ).

Главной темой совещания стала подготовка инженерных кадров. На нём присутствовали в том числе и руководители некоторых государственных предприятий, которые и являются главными заказчиками “кадров инженерного профиля”. У них, по словам Головченко, проблема с подбором квалифицированных инженерных кадров является “достаточно острой”.

“При посещении промышленных предприятий я зачастую слышу нарекания на то, что после вузов к ним приходят, ну если можно так сказать, “сырые” специалисты, которые не обладают достаточным объемом знаний для самостоятельной работы по тем технологиям, которые применяются сейчас на производстве”, - пояснил премьер.

Он отметил, что таких “сырых” специалистов “приходится, по сути, доучивать или переучивать уже на действующем производстве”. При этом, по мнению Головченко, “в этом ничего плохого нету”.

“Понятно, что никакой вуз не заменит производство реальное”, - отметил премьер, но потребовал от вузов, чтобы те ориентировались на то, чтобы их выпускники могли “быстро, в сжатые сроки адаптироваться под реальные технологии”.

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Головченко также заявил о неудовлетворительном объёме подготовки инженеров в Беларуси. По его словам, пока он “не соответствует потребностям экономики”. На эту проблему он потребовал обратить внимание лично министра образования Андрея Иванца, потребовав от него решить проблему профориентации выпускников школ.

Премьер отметил, что по итогам прошлогодней вступительной кампании менее 15% от общего числа медалистов-школьников и выпускников колледжей с дипломами, которых премьер назвал “самыми подготовленными учениками”, поступили в технические вузы.

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“Если проанализировать весь уровень знаний, поступающих на инженерные специальности, то в 2024 году средние баллы централизованного экзамена по профильным предметам “математика” и физика” крутятся в районе 50 баллов, чего явно недостаточно. Соответственно, нет знаний”, - заявил Головченко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров внёс изменения в положение о порядке распределения выпускников белорусских вузов. Их запретили распределять на должности, предполагающие дистанционную работу или работу с неполным рабочим днём.

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