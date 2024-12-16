Совмин запретил распределять белорусских выпускников на работу на удалёнке

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Опубликовано: 16.12.2024 14:45 , Обновлено: 16.12.2024

Совет министров внёс изменения в положение о порядке распределения выпускников белорусских вузов. Их запретили распределять на должности, предполагающие дистанционную работу или работу с неполным рабочим днём.

Новые нормы закреплены Постановлением Совмина №911 от 5 декабря 2024, которое вступило в законную силу 12 декабря 2024 года, согласно тексту документа, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь в положении о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, перенаправления на работу выпускников чётко прописан запрет на распределение на дистанционную работу или на работу с неполным рабочим временем. Исключения предусмотрены только для тех случаев, когда наниматель обязан установить неполное рабочее время в соответствии с другими законодательными актами.

[info_b]Как пояснили в Минтруда, согласно статье 289 Трудового кодекса, на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю могут рассчитывать:

беременные и женщины с детьми в возрасте до четырнадцати лет,

работник, осуществляющий уход за больным членом семьи при наличии медицинского заключения,

инвалиды, если это прописано в их индивидуальной программе реабилитации,

работники-совместители,

иные категории работников, если это предусмотрено коллективным договором, соглашением.[/info_b]

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Кроме того, Совмин дополнил положение новой нормой о взаимоотношениях с так называемой “базовой организацией”, то есть предприятием или организацией, у которой с вузом или колледжем заключён договор о сотрудничестве. В этом случае студентам разрешили “прикрепляться” к конкретной базовой организации для дальнейшего распределения туда.

При этом в договоре о взаимодействии учреждения образования с такой организацией при подготовке специалистов должны быть чётко прописаны права и обязанности, связанные с прикреплением студентов, как самого учреждения образования, так и базовой организации.

Ранее Telegraf.news рассказало двух десятках случаев, когда выпускники, которые учились в высших и средних учебных заведениях Беларуси на бесплатной основе и по закону обязаны отработать несколько лет по распределению, могут этого распределения избежать и даже не возвращать государству деньги за обучение.

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