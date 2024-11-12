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Глава Минсельхоза Беларуси предложил молодым специалистам "не обращать внимания" на зарплату, поскольку "профессию нужно любить"

Глава Минсельхоза Беларуси предложил молодым специалистам "не обращать внимания" на зарплату, поскольку "профессию нужно любить"
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Линевич предложил молодым ветеринарам и зоотехникам "не обращать внимания" на уровень зарплаты, поскольку "профессию нужно любить". Между тем он признался, что в момент становления собственной карьеры его волновали лишь "две основные позиции" — доход и жильё.

По словам министра, на сегодняшний день в Беларуси прорабатываются “различные варианты” того, как заинтересовать молодёжь остаться работать в деревне. Так, Линевич привёл в пример хозяйства Витебской области, где молодым специалистам в лице ветврачей и зоотехников, как утверждает министр, выплачивают по 1 тысяче рублей подъёмных. По его мнению, это “один из стимулов, который зовёт ребят на работу в деревню”.

“Если ты хочешь что-то сделать и видишь, что это твоё, ты иногда не обращаешь внимания на то, какой там уровень зарплаты”, — заявил глава Минсельхоза Беларуси.

В то же время Анатолий Линевич обратил внимание, что “жизнь меняется”, и сегодня для многих в приоритете — материальные ценности. Он утверждает, что в Беларуси созданы “практически все условия”, чтобы молодые специалисты, приходя на работу в сельскую местность, “чувствовали себя комфортно”.

К слову, ранее Александр Лукашенко потребовал разработать “стандартный социальный пакет” для молодых специалистов, которых отправили отрабатывать в сельскую местность. Так, глава государства заявил, что «надо вернуть в деревню молодёжь».

Для этого, с его слов, нужно «создать условия»: строить «хорошее жильё» в агрогородках и посёлках, привезти туда «хорошую технику» и платить молодым людям «нормальную зарплату». А ещё дать им «возможность проявить себя», считает Лукашенко. «Без этого никакая молодёжь сюда не пойдёт», — уверен он.

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