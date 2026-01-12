При каком минусе отменят занятия в белорусских школах? Вот какие ограничения уже при -15°С

Опубликовано: 12.01.2026 07:55 , Обновлено: 12.01.2026

Новая рабочая неделя начинается с суровых предупреждений от синоптиков - вслед за снежным циклоном в Беларусь идут сильные морозы. На понедельник Белгидромет передал не более -7..-13°С днём, но судя по оперативному прогнозу впереди уже маячат и дневные двадцатки. И если для большинства такие суровые прогнозы - скорее повод для беспокойства, то есть одна категория, кого они могут порадовать. Это школьники, которые рассчитывают на отмену занятий из-за морозов. Узнали, при каком минусе их ожидания могут оправдаться.

О том, как непростая погодная ситуация может повлиять на учебный процесс в школах, в выходные рассказал начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов.

Он пояснил, что во всех отделах образования пришлось создать штабы по работе в сложных погодных условиях. Судя по его словам, после пятничного снежного коллапса за выходные ситуацию удалось взять под контроль: школьную территорию расчистили от снега, включая погрузочные рампы пищеблоков, дворники регулярно посыпают дорожки антигололедными смесями, так что с последствиями снежного циклона школы вроде бы справились.

Но грядущие морозы, действительно, могут повлиять на учебный процесс. По словам Смирнова, нынешний температурный режим пока позволяет проводить занятия в школах. Если столбики термометров опустятся до отметки в -15°С, в школах отменят уроки физкультуры на улице и прогулки на свежем воздухе в продлёнках и мероприятия в рамках шестого школьного дня, проводимые на улице.

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В целом же, согласно утверждённым санитарно-эпидемиологическими нормами, местные власти вправе отменить занятия в школе и детских садах при более суровых погодных условиях:

прогулки детей до трех лет ограничивают уже при -15 °С,

для детей в возрасте от трех до семи лет – при -18 °С,

для детей от семи лет и старше – от -22 °С,

при температуре -25 °С и ниже и скорости ветра 3 м/с занятия могут отменить вовсе.

[inf]Подчеркнём, что официально решение об отмене занятий в школах и закрытии детских садов принимают местные распорядительные и исполнительные органы власти. [/inf]

Кстати, накануне к белорусам обратилось Министерство внутренних дел - с предупреждением об очередных сложных погодных условиях. Теперь к снегу и гололёду добавятся экстремальные для нашего климата в последнее время морозы.

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