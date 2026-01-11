МВД предупредило белорусов к понедельнику: проверьте систему и положите в машину 4 вещи

Опубликовано: 11.01.2026 17:13 , Обновлено: 11.01.2026

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси обратилось к жителям страны с предупреждением об очередных сложных погодных условиях. Теперь к снегу и гололёду добавятся экстремальные для нашего климата в последнее время морозы.

По данным Белгидромета (Белорусского государственного гидрометеорологического центра), температура воздуха в ближайшие дни в некоторых регионах снизится гораздо ниже -20°C. Кое-где стоит ждать до -25…-27°C.

В МВД напомнили, что в такую погоду одна из самых больших проблем — завести автомобиль, а потом, выбравшись на дорогу, сохранить его в состоянии для безопасной езды: чтобы он не заглох, не обледенел, а стёкла оставались прозрачными.

“Во избежание неприятных ситуаций на дороге рекомендуется проверить состояние аккумулятора, убедиться в исправности систем охлаждения двигателя, отопления салона, обдува и обогрева стекол”, — напомнили в МВД.

В ведомстве не забыли также рассказать о необходимости очистить машину от снега и льда и положить в неё:

щётку со скребком;

лопату;

трос;

провода для “прикуривания”.

В МВД также предложили в сильные морозы “увеличить время прогрева двигателя”, а сразу после начала движения первое время двигаться не спеша, без резкого увеличения оборотов.

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В ведомстве напомнили, что в стране всё ещё чистят проезжие части и дворы от снега, принесённого “Улли”. А потому попросили не оставлять свои автомобили вдоль дорог и во дворах, где они могут помешать снегоуборочной технике. Куда девать машины из дворов, в ведомстве не пояснили, но пообещали применять “меры эвакуации” к тем, кто ослушается.