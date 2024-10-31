"Предупредите соседей" — МЧС рассказало, что нужно сделать белорусам из-за объявленного оранжевого уровня опасности

Опубликовано: 31.10.2024 14:13 , Обновлено: 31.10.2024

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявил на пятницу и субботу оранжевый уровень опасности. По данным синоптиков, на большей части территории Республики и в столице ожидается усиление ветра порывами до 75-86 км/ч. В связи с этим Витебское МЧС выписало рекомендации, что делать и как себя вести в ненастную погоду.

Сотрудники Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили, что при усилении ветра нужно воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться в квартире или на работе. Также обязательным пунктом будет сохранять спокойствие, предупредить соседей, оказать помощь инвалидам, детям и пенсионерам. Более того, при объявлении оранжевого уровня опасности, связанного с усилением ветра, необходимо:

приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал) и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу;

поставить машину в гараж (если его нет, автомобиль нужно парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций);

плотно закрыть двери, окна, чердачные люки и вентиляционные проёмы; оконные стёкла по возможности защитить ставнями или щитами;

обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Если скорость ветра увеличивается и достигает ураганной силы, МЧС предупредило:

находясь на открытой местности, нужно плотно прижаться к земле на дне любого углубления (оврага, канавы) и защитить голову одеждой; 2. если едете в автомобиле, нужно остановиться и найти укрытие в крепком строении или на дне любого углубления.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?

Что по погоде на выходные?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в первый день ноября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты скандинавского циклона. Как следствие, во многих районах страны ожидается пасмурная погода, с дождями и сильным порывистым ветром. Впрочем, температура воздуха в этот день будет держаться в «плюсе», даже ночью не опускаясь ниже +5..+10°С. Максимальные дневные значения синоптики спрогнозировали в пределах +10..+15°С.

А вот на выходные Белгидромет пообещал заметное похолодание. Так, в субботу, 2 ноября, за фронтальными разделами с северо-запада Европы хлынет холодная арктическая воздушная масса, которая может принести не только повсеместные дожди, но и мокрый снег, а по Витебской области — слабый гололёд и гололедицу на отдельных участках дорог.

Ночью столбик термометра в Витебской области может опуститься до -2°С, на юге Беларуси пока останется в «плюсе» — до +6°С. Дневные максимумы будут варьироваться от 0°С по северо-востоку до +8°С по югу Беларуси.

Такая же погода сохранится в воскресенье, 3 ноября. Небольшой кратковременный снегопад синоптики спрогнозировали в ночное время местами по стране, днём на большей части территории снег может перемежаться с дождём, будет дуть сильный порывистый ветер, а в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Продолжится и похолодание: до -4..+1°С ночью и 0..+7°С днём.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ уже с октября стали просить белорусов не ждать 1 декабря, а переобуться пораньше. Тем более в некоторых городах Республики и первый “день жестянщика” случился. Однако некоторые белорусские водители предпочитают ждать до последнего, веря в мифы о зимних шинах. Решили с ними разобраться.

В ГАИ призвали белорусов поскорее переобуться. Вот 4 мифа о зимних шинах, которые этому мешают