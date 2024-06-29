Евросоюз запретил предоставлять Беларуси IT-услуги и вывозить из страны "предметы роскоши"

Опубликовано: 29.06.2024 15:15 , Обновлено: 29.06.2024

Совет Евросоюза в субботу, 29 июня, ввёл новый пакет санкций в отношении Беларуси. Он предусматривает ряд ограничений, которые до этого затронули Россию. Теперь из Республики запрещено вывозить золото, алмазы, гелий, уголь и нефть. Также нельзя экспортировать в Беларусь товары и технологии для нефтепереработки и сжижения природного газа.

“Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Они направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России”, – говорится в документе на официальном сайте Европарламента.

В новом пакете санкций Евросоюз распространил ограничения на перемещение грузов автотранспортом, включая полуприцепы и прицепы, которые зарегистрированы в нашей стране. Также власти ЕС ввели запрет на экспорт в Республику технологий и товаров морского судоходства, а также предметов роскоши.

Кроме того, отныне запрещено предоставлять Беларуси, её правительству, госорганам, любым физическим или юридическим лицам, действующим от их имени, определённых услуг – аудиторских, бухгалтерских, консалтинговых, архитектурных, инженерных, по связям с общественностью, юридических, рекламных и др.

Ранее Telegraf.news писал, что Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России. Это уже 14-ый по счёту список ограничительных мер с начала вооружённого российско-украинского конфликта. В Совете Европы добавили, что в этот раз пакет должен ещё больше усложнить обход санкций ЕС.

Отличительной чертой очередных санкций стало то, что Евросоюз впервые принял меры, направленные против конкретных российских судов. В документе сказано, что они могут быть предназначены для различных целей: например, перевозка военной техники для России или перевозка украденного украинского зерна. Эта мера также нацелена на танкеры, входящие в «теневой флот» Путина.

ЕС принял 14-пакет санкций против России. Кто в него попал, кроме «теневого флота» и российских СМИ?