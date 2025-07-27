«Поливать будет без продыху» - Синоптики предрекли белорусам новый дождливый южный циклон. А где будет сухо при +32°С?

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Опубликовано: 27.07.2025 08:53 , Обновлено: 27.07.2025

Синоптики спрогнозировали белорусам дождливое окончание июля. По их расчётам, вслед за нынешним влажным циклоном, который уже обрушил на некоторые белорусские города и посёлки месячные нормы осадков, придёт ещё один южный циклон. Впрочем, в ближайшие дни часть Республики окажется под надёжной защитой антициклона. Узнали, в каких регионах страны будет сухо и жарко, а кому нужно быть готовым к подтоплениям. где будет сухо при +32°С?

Согласно прогнозу профильного Telegram-канала @nadvorie, к вечеру воскресенья в Беларуси подойдёт тёплый фронт южного циклона.

“Будет много дождя, очень много”, - предупредили специалисты, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). По их расчётам, за двое суток - с 27 по 29 июля - выпадет до 70–90 мм осадков , то есть 1–1,5 месячные нормы.

Впрочем, выпадут они неравномерно: больше всего на этот раз достанется западной половине Беларуси. “А восток скорее всего будет защищен антициклоном и там будет сухо и жарко +28..+32°С ”, - пояснили специалисты.

Аналогичный прогноз на ближайшие 3 дня дал и Белгидромет. По расчётам государственных синоптиков, в воскресенье, 27 июля , кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны (на Брестчине и Гродненщине - местами сильные), в отдельных районах прогремят грозы с порывистым ветром.

А в начале новой рабочей недели, по прогнозу Белгидромета, Республика окажется во власти того самого нового южного циклона, центр которого будет постепенно смещаться с востока Польши на Швецию. В понедельник и вторник, 28 и 29 июля, синоптики спрогнозировали на большей части территории страны сильные дожди, порывистый ветер, грозы.

Температура:

28 июля: ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+29°С;

29 июля: ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+26°С, по востоку до +29°С.

По словам авторов Telegram-канала @nadvorie, и далее на следующей неделе “поливать Беларусь будет без продыху”.

“Со среды на четверг ещё один южный циклон, который выйдет из района Черного моря. Думаю, запросто в июле в этом году 2–3 месячные нормы по осадкам сделаем”, - предупредили специалисты.

Об этом же говорил в своём традиционном прогнозе на неделю и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, он предупредил белорусов, что ждать заметных изменений в погодных условиях на следующей неделе не стоит: дожди и грозы, по его словам, пока заканчиваться не собираются.

По прогнозу эксперта, первые дни августа , которые приходятся на конец следующей рабочей недели, будут такими же дождливыми, сохранится большая вероятность гроз и утренних туманом. При этом жара, по словам Рябова, пока не спадёт: на субботу, 2 августа, он спрогнозировал в среднем по стране от +25 до +29°C, на воскресенье, 3 августа - от +23 до +28°C.

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