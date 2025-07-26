Оползень в Витебске. Появилась новая информация

📷 Фото

Опубликовано: 26.07.2025 16:31 , Обновлено: 26.07.2025

Председатель Витебской области Александр Субботин приехал лично посмотреть на место ликвидации последствий размыва в микрорайоне Витебска Верховье. По сообщению пресс-службы администрации региона, он "проинспектировал организацию работ по устранению обрушения" и нацелил все службы на содействие гражданам.

Тем временем начальник Витебского МЧС рассказал, что встретился у местного магазина с пострадавшими жителями.

“Уже прошла встреча с гражданами возле магазина. Сейчас начали подомовой обход. Сформированы группы из представителей органов власти, МЧС, правоохранительных органов для работы с населением”, - заверил он.

По словам Сергея Мелешкина, специалисты изучают подтопленные улицы и мелиоративные системы, ливневую канализацию.

“Организовано обустройство дополнительных каналов для спуска воды. Восстановлено электроснабжение. Проблемных вопросов, которые не решаются, нет”, - заявил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.













