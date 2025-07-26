Оползень в Витебске. Появилась новая информация
Председатель Витебской области Александр Субботин приехал лично посмотреть на место ликвидации последствий размыва в микрорайоне Витебска Верховье. По сообщению пресс-службы администрации региона, он "проинспектировал организацию работ по устранению обрушения" и нацелил все службы на содействие гражданам.
Тем временем начальник Витебского МЧС рассказал, что встретился у местного магазина с пострадавшими жителями.
“Уже прошла встреча с гражданами возле магазина. Сейчас начали подомовой обход. Сформированы группы из представителей органов власти, МЧС, правоохранительных органов для работы с населением”, - заверил он.
По словам Сергея Мелешкина, специалисты изучают подтопленные улицы и мелиоративные системы, ливневую канализацию.
“Организовано обустройство дополнительных каналов для спуска воды. Восстановлено электроснабжение. Проблемных вопросов, которые не решаются, нет”, - заявил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.