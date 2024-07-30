"Пока холодной питайтесь" - Замглавы Минлесхоза Беларуси приказал директору предприятия убрать из кабинета микроволновку. Зачем?

Опубликовано: 30.07.2024 18:49 , Обновлено: 30.07.2024

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на выездном заседании коллегии ведомства в Светлогорском районе Гомельской области потребовал от директора одного из лесхозов вынести из его рабочего кабинета микроволновую печь.

На заседании затронули вопрос бытовых условий работников цехов предприятия. Драгун возмутился тем, что там отсутствует микроволновка для разогрева еды на обеденном перерыве, хоть ее наличие прописано в локальном акте.

Фото: Минлесхоз

“Скажите, у вас микроволновка в кабинете есть?” - спросил первый замминистра у директора лесхоза.

“Да, есть”, - ответил тот.

“Вот и занесите ее работникам цеха! А сами пока холодной пищей питайтесь. Надоест - купите себе микроволновку!” - сказал Драгун, передали в Telegram-канале Минлесхоза.

Фото: Минлесхоз

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“Вывод: сначала условия рабочим, потом - себе”, - резюмировали в ведомстве.

К слову, первый замглавы Минлесхоза отметил, что это требование относится ко всем руководителям.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Драгун на выездном заседании коллегии ведомства 29 мая возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по “повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства”. “Это не бизнес-план развития, а бизнес-план деградации!» — заявил первый замминистра.

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Также мы писали, как министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз 23 июля зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами одной категории работников. Как оказалось, им платят до 7,5 тыс. рублей.

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