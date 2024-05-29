"Бизнес-план деградации" - Замминистра лесного хозяйства возмутился работой одного белорусского лесхоза. Что не так?

Опубликовано: 29.05.2024 12:12 , Обновлено: 29.05.2024

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун на выездном заседании коллегии ведомства возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по "повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства". И рассказал, что стоит сделать для улучшения ситуации.

“Как можно планировать деятельность по ведению охотничьего хозяйства и эксплуатации охотничьего домика, закладывая на старте убытки? Это не бизнес-план развития, а бизнес-план деградации!” - заявил Драгун.

По его словам, в этом направлении у Вилейского лесхоза отсутствует “системность в работе”. Например, продолжил первый замминистра, предприятие закупило велосипеды для оказания услуг по прокату, но не предложило туристам наколенники, шлемы, налокотники, готовые веломаршруты.

“Нужно разработать маршруты с указанием схемы движения для велосипедистов. В незнакомом месте люди просто не знают, куда ехать”, - процитировал Драгуна Telegram-канал Минлесхоза.

Фото: Telegram-канал "Минлесхоз"

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр лесного хозяйства Александр Кулик 23 мая во время посещения Калинковичского лесхоза приказал “пересмотреть оплату труда отдельных категорий работников”, в частности повысить зарплату лесничих до “трех тысяч рублей чистыми”.

«Чистыми три тысячи рублей» — Белорусский министр потребовал повысить зарплаты этой категории работников