Похолодание с севера. Синоптики предсказали на 10-12 июля «прохладные воздушные массы» и грозы. Где Беларусь зальет дождем?

Опубликовано: 09.07.2023 12:24 , Обновлено: 09.07.2023

Метеорологи предупредили, что в начале следующей недели жары ждать не стоит. Погода ожидается неустойчивой и умеренно теплой. Средняя температура будет немного ниже климатической нормы, в некоторых районах пройдут дожди и грозы.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, в ближайшие дни наша страна будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления, по периферии которой станут поступать прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Ветер будет северо-западным, умеренным. Днем 10 июля воздух прогреется от +15 до +23 градусов, 11 июля – от +17 до +22°C, рассказал метеорологв сюжете ОНТ.

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А в Белгидромет предупредили о дождях и грозах. По их прогнозам, утром и днем 10 июля местами по стране ожидаются грозы. Днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с севера. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура ночью +10..+15 градусов, днем +19..+24 °С, по юго-западу+25..+27°С.

Во вторник, 11 июля, в основном без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, слабый. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +19..+26°С.

В среду, 12 июля, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер переменный, умеренный. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +22..+27, в западных районах +28..+30 °С.

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