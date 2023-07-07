Где в Беларуси нельзя собирать грибы и ягоды? Минлесхоз обновил карту

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Опубликовано: 07.07.2023 11:57 , Обновлено: 15.11.2024

Несмотря на дождливую погоду, в некоторых районах Беларуси по-прежнему действуют ограничения на посещение лесов. В преддверии выходных, когда многие белорусы, наверняка, захотят отправиться в лес за грибами или ягодами, посмотрели, где местные власти ввели полный запрет, а где во время "тихой охоты" придётся учитывать ограничения Минлесхоза.

Согласно официальной карте Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 7 июля, ограничения действуют в 41 районе. Полностью “зелёной”, то есть свободной от всех ограничений, осталась лишь Витебская область. Жителям остальных областей прежде, чем отправиться за грибами или ягодами, следует свериться с картой Минлесхоза. Её ведомство обновляет ежедневно по мере введения новых запретов или снятия старых (их вводят районные администрации по согласованию с МЧС и лесхозами). Сейчас карта выглядит следующим образом:

Фото: Минлесхоз

Таким образом, полный запрет введен в Мядельском районе Минской области, то есть идти за грибами и ягодами здесь нельзя - проход/проезд в лес разрешён только сотрудникам лесхоза и контролирующих органов.

В районах, где введены ограничения (2 района в Могилёвской области, 7 - в Гомельской, по 9 районов в Гродненской и Брестской и 14 - в Минской области), за грибами и ягодами сходить в лес можно, но с соблюдением определённых правил. В частности, в лесу запрещено разводить костры и использовать открытый огонь, а также - въезжать в лес на транспортных средствах, то есть углубиться в лес придётся пешком.

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