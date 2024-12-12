Похолодание принёс в Беларусь арктический фронт. Где ждать метели с порывистым ветром?

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Опубликовано: 12.12.2024 11:51 , Обновлено: 12.12.2024

В четверг, 12 декабря, погода в Беларуси начнёт меняться из-за пришедшего в нашу страну холодного фронта, предупредили синоптики. В ближайшие дни белорусов ждут метели, сильный порывистый ветер и десятиградусные морозы. Узнали и предварительный прогноз на грядущие выходные.

Так, по данным тематического Telegram-канала “Метеовайб”, уже к вечеру 12 декабря в столичном Минске ожидается снежная метель с сильным порывистым ветром, а околонулевая дневная температура ночью опустится до -2..-4°C.

Холодный атмосферный фронт с кратковременным снегом, метелями, порывистым северо-западным ветром (до 15-18 м/с), по прогнозам специалистов, ожидается во второй половине дня по северной половине Беларуси.

“Вслед за фронтом начнётся поступление арктической воздушной массы с севера Европы”, - предупредили эксперты.

Из-за неё уже в пятницу, 13 декабря , по словам авторов канала, в стране “существенно похолодает” - до -5..-10°С ночью (на северо-западе из-за меньшей облачности будет чуть холоднее) и -1..-7°С днём (по юго-западу обещают чуть теплее).

О влиянии фронтального раздела на погоду в Беларуси рассказали и в Белгидромете. Согласно их прогнозу, слабую метель 13 декабря можно ожидать жителям юго-восточной части страны ночью и утром, а вот днём будет преимущественно без осадков. Синоптики также предупредили о сильном порывистом ветре и гололедице.

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Какой будет погода в выходные, 14-15 декабря?

По предварительному прогнозу Белгидромета, существенного изменения погодной картины в ближайшие выходные ждать не стоит. Впрочем, суббота, 14 декабря , будет преимущественно бесснежной. Кратковременные осадки ожидаются только по северо-востоку страны, то есть в Витебской и части Могилёвской области. Уже в воскресенье, 15 декабря , из-за атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет смещаться с Балтийского моря на Псковскую область, снег или мокрый снег пройдёт уже на большей части Беларуси.

Гололедица и сильный порывистый ветер при этом сохранятся на все выходные. Что же до температуры, в выходные она, по предварительной оценке синоптиков, будет следующей:

в субботу: ночью -5..-11°С, днём до 0..-6°С,

в воскресенье: ночью -1..-8°С, днём до -3..+2°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, какой, по мнению специалистов Белгидромета, будет нынешняя зима и смогут ли белорусы расчехлить лыжи с санками в ближайшее время. Свой прогнозе на предстоящую зиму сделали и европейские специалисты на основании модели CFS E3. Исходя из их оценок температурных аномалий, ни один зимний месяц в Беларуи в начавшемся зимнем сезоне не будет приближен к климатической норме. Впрочем, это вовсе не означает полную отмену морозов, а лишь более тёплую, чем обычно, погоду.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?

Кстати, согласно обновлённым расчетам международных прогностических моделей, снегопады в Беларуси в сезоне 2024/25 будут менее интенсивными, чем обычно. Две модели - ECMWF и британская UKMO, как рассказал Telegram-канал @nadvorie, указывают на аномалии высоты снежного покрова с января по март 2025 года.

Так, европейскому континенту спрогнозировали снега меньше нормы, тогда как в Скандинавии и на территории России за Волгой, наоборот, - гораздо больше средней климатической нормы.



