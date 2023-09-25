В Минобразования Беларуси рассказали, зачем студенты-"платники" просят, чтобы их распределили

Опубликовано: 25.09.2023 08:32 , Обновлено: 25.09.2023

Начальник управления профобразования Минобразования Беларуси Сергей Пищов заявил 24 сентября, что каждый год около тысячи студентов платной формы обучения просят, чтобы их распределили, как бесплатников.

“Потому что при распределении у них появляется статус молодого специалиста, который дает им ряд дополнительных возможностей и преференций. Например, запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим на распределение молодым специалистом, то есть обязаны взять на работу”, - рассказал чиновник, передает Белта.

По словам Сергея Пищова, такие “платники” в качестве плюшек также получают отдых продолжительностью 31 день, для педагогических кадров - 45 дней. А ещё выплату в размере стипендии и возможность стать на очередь на жилье.

Чиновник не уточнил, что происходит с самой главной особенностью распределения. Если такие “платники” в последствии откажутся от работы по распределению, будут ли с них требовать компенсацию за обучение, как это происходит с учившимися за счёт госсредств?

Ранее Телеграф сообщил, что информация о том, что власти Беларуси хотят распределять платников появилась почти год назад. 16 ноября 2022 года председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что Минобразования получило распоряжение распределять не только выпускников, получивших образование на бюджетной основе, но “всех”. Т.е. и так называемых “платников”. Правда, потом ведомство ответило, что это не так. Так могут ли, согласно законам Беларуси, распределять платников?

Могут ли распределять в Беларуси выпускников-платников? Попытались разобраться