Смерч повредил много машин в Гомельской области в Рогачеве - Очевидец

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Опубликовано: 09.06.2023 10:07 , Обновлено: 09.06.2023

Жители Рогачёва Гомельской области стали свидетелями необычного природного явления - небольшой пылевой вихрь пронёсся над гаражами, увлекая за собой строительный мусор и, судя по видеокадрам, даже частично срывая покрытие с крыш. По словам очевидцев, в результате было повреждено много машин, припаркованных рядом с гаражами.

Очевидец достаточно необычного для белорусских широт явлений поделился видеокадрами с места происшествия с телеграм-каналом “ЧП Беларусь”:

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В ГАИ пока данное происшествие не комментировали, поэтому точное количество повреждённых машин, а также масштаб повреждений и ущерба владельцам авто пока не известны.

Напомним, в мае под Минском над полем в непосредственной близости от трассы Минск-Могилёв пронёсся пылевой вихрь, который метеорологи нередко называют “пылевым дьяволом”. В том случае от необычного природного явления никто не пострадал.

Автомобилисты засняли на видео «пылевого дьявола» у трассы под Минском

Подобные пылевые вихри возникают, как правило, в тёплую, безоблачную погоду: нагретый воздух поднимается вверх от земли и увлекает за собой пыль, песок и мелкие камни. Такие природные явления в Беларуси регистрируют не часто.