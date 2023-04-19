Почему половина дорог в Беларуси требует ремонта? Дорожники рассказали, чего не хватает

Опубликовано: 19.04.2023 13:54 , Обновлено: 19.04.2023

В Белорусском дорожном инженерно-техническом центре (Белдорцентр) попытались объяснить, почему почти половина белорусских дорог нуждается в ремонте, а также почему вместо капитального работники делают ямочный.

На предприятии рассказали информагентству Sputnik, что проверяют дороги специальной техникой — профилографом.

С помощью его лазерных датчиков специалисты полностью сканируют поверхность дороги. А специальная программа показывает индекс ровности IRI. Исходя из этих данных в организации решают, какой ремонт нужен — устранить колейность, дефектность или ямочность.

Затем Белдорцентр дает определенные советы владельцу автомобильной дороги. Тот, в свою очередь, в зависимости от «финансовых возможностей» решает, следовать ли им полностью, или отойти от рекомендаций.

По словам представителей организации, капитальный ремонт назначают тогда, когда:

«прочностные характеристики не соответствуют и дорога уже не выдерживает необходимой нагрузки»:

на трассе — «большой объем дефектов – до 30%».

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Почему дороги становятся плохими?

В издании отметили, что «существующее финансирование – это не повод совсем сложить руки», поэтому дорожники занимаются ямочным ремонтом. Однако это временная мера, которая иногда «становится постоянной».

Например, зимой-весной для заделывания ям дорожники используют смеси, «которые по своим свойствам уступают тем, с которыми по погодным условиям можно работать в сезон». Но летом из-за высоких температур они плавятся, поэтому яма снова появляется.

Как заявили в Белдорцентре, «если пошла ямочность, то это значит, что начались проблемы с верхним слоем дороги». Ямочный ремонт прослужит «максимум два года», поэтому тут нужно делать капитальный или текущий.

Вторая причина возникновения ям, выбоин, колеи, по словам дорожников, — машины с тяжелыми грузами. А точнее, то, что фактическая нагрузка превышает допустимую.

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Чего не хватает?

В Белорцентре сказали, что работа на дорогах «очень сложная, потому что это круглосуточно, людей, как правило, не хватает, техника не новая».

Также, по мнению экспертов Белдорцентра, если укладывать дороги не асфальтобетоном, а цементобетоном, то это решит проблему.

«Обычно устройство бетонного покрытия происходит при реконструкции. Это недешевое удовольствие, но зато оно надежно», — объяснили на предприятии и привели в пример минскую вторую кольцевую, на которой, по их словам, спустя 7 лет «не видно критических ситуаций».

Одним из плюсов цементобетона на предприятии также назвали срок службы — 20-30 лет, тогда как для асфальтовых дорог он составляет 10-15 лет.

А еще, по мнению специалистов, бетон «позволяет сократить расходы на содержание и ремонт дорог».

Как ранее писал Телеграф, белорусские чиновники рассказали, почему при выборе материалов для ремонта и строительства новых дорог в стране отдают предпочтение асфальту, а не более долговечному бетону. Среди причин они назвали ограниченные масштабы строительства дорог в черте город – условиях городских улиц бетоноукладчикам негде развернуться и работы выполнять приходится буквально в «ручном режиме».

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