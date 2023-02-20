Чиновники объяснили, почему дороги в Беларуси похожи на «стиральную доску»

Опубликовано: 20.02.2023 15:58 , Обновлено: 20.02.2023

В последнее время белорусы массово жалуются на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы.

С ним поговорили журналисты госиздания «Витебские вести». Они отметили, что жителям области приходится ездить «как по стиральной доске». Поэтому спросили у специалиста, «почему в одночасье асфальтовое покрытие превратилось в дырявое решето».

По словам Рымашевского, «потребность в неотложных ремонтах составляет 1,5 тысячи км, это половина всех магистралей». Кроме того, нужен «капитальный ремонт на почти 500 км, текущий — на более 1 тыс. км».

Одной из причин главный инженер назвал «погодные условия» зимой. Вторым фактором, по его словам, стало «неритмичное финансирование» и «несвоевременность» ямочного ремонта.

«Через каждые 12 лет по нормативным требованиям необходимо проводить капитальный и через шесть лет – текущий ремонт. Но эти сроки не выдерживаем по причине неритмичного финансирования», — объяснил он.

И добавил, что в Витебской области «протяженность автомагистралей с просроченными (межремонтными) сроками по капитальному и текущему ремонту составляет 2,8 тыс. км, или 94 % от их общей протяженности».

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«20 лет ничего не делали»

К слову, еще год назад начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев сообщал, что качество белорусских дорог снижается, ежегодно значительно увеличиваются объемы ямочного ремонт.

«Например, самое плохое состояние сейчас — у дорог на выходах из Минска, которые в 2000 году были капитально отремонтированы. Прошло 20 лет, и там ничего не делали в части ремонта», — говорил он.

А ямочный ремонт чиновник называл «самым неэффективным способом вложения денег».

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