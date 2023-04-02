Головченко рассказал, сколько "западные партнёры" давали денег на белорусские дороги

Опубликовано: 02.04.2023 16:02 , Обновлено: 02.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил в эфире ОНТ, что Евросоюз выделял около 900 млн долларов на строительство и реконструкцию дорог в Беларуси.

При этом он обвинил Запад в том, что тот в результате введенных в отношении властей Беларуси санкций отказался от финансирования ремонта белорусских дорог.

“А это ни много ни мало 900 миллионов долларов. И часть из них была брошена просто. Ну ладно, там, где не начали. Например, несколько дорог у нас было спланировано с Европейским банком реконструкции и развития. Они их не начали. А были проекты, которые начали и бросили”, - пожаловался белорусский премьер.

По его словам, властям Беларуси пришлось искать средства, чтобы завершить работы: “Они же не могут простаивать. Поэтому, несмотря на все сложности прошлого года и санкции, правительство изыскало при помощи президента ресурсы для того, чтобы их завершить”.

В последнее время белорусы массово жалуются на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы. Одна из них - “неритмичное финансирование”.

Чиновники объяснили, почему дороги в Беларуси похожи на «стиральную доску»

А в 2022 году в министерстве транспорта признали, что из-за западных санкций появились сложности в строительстве и ремонте белорусских дорог и мостов. И рассказали, за счет чего сейчас пытаются их решить.

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