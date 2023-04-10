"Ручная работа" - В Мингорисполкоме рассказали, почему не делают бетонные дороги в Беларуси

Опубликовано: 10.04.2023 13:52 , Обновлено: 10.04.2023

Белорусские чиновники рассказали, почему при выборе материалов для ремонта и строительства новых дорог в стране отдают предпочтение асфальту, а не более долговечному бетону. Среди причин они назвали ограниченные масштабы строительства дорог в черте город – условиях городских улиц бетоноукладчикам негде развернуться и работы выполнять приходится буквально в «ручном режиме».

«Бетоноукладчики ограничены в своей подвижности. Если асфальтоукладчик может, если маленький брать, от 1,20 и до 5 метров, и он увеличивается, то там это жесткая конструкция. Там 3 метра, 3,5 и 4. И меньше не может быть. Если два метра, то это в любом случае ручная работа», - пояснил в эфире телеканала СТВ гендиректор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Владимир Латушкин.

Ещё одной причиной, почему белорусские дорожники не спешат отказываться от асфальта – сложность последующей прокладки инженерных коммуникаций под ними.

«Прокладка под цементобетонными покрытиями не подразумевает разборку и последующее установление. Здесь идет речь о нетрадиционных способах прокладки инженерных сетей. Типа как закрытые способы», - пояснил директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев. По его словам, это также ведёт повышает стоимость строительных проектов.

Отметим, что сегодня большая часть белорусских дорог (более 90%) – асфальтные. Они дешевле и с точки зрения стоимости материалов, и с точки зрения стоимости работ по укладке покрытия. Однако, которые специалисты считают асфальт недолговечным покрытием, которое уже через 5-7 лет требует капитального ремонта, поэтому белорусские дорожники в последнее время активнее стали использовать бетон.

Сколько белорусских дорог “закатают” в бетон в 2023 году?

Планы по укладке цементобетонных дорог на 2023 год озвучил замначальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси Григорий Глазко.

«У нас запланирован ввод юго-западного обхода Могилева, 11,5 километров, также продолжаются работы по реконструкции автодороги Р53 на участке от Смолевич до Жодино (15 километров) с вводом в следующем году», - рассказал он.

По его словам, в 2023 году также начнется реконструкция участка автомобильной дороги М3 от Логойска до Плещинец – в цементобетон «закатают» порядка 15 километров.