По всей Беларуси ввели ограничения и запреты на посещение леса. В каких районах грозит штраф в Br444?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.09.2023 11:45 , Обновлено: 29.09.2023

Минлесхоз Беларуси ввел по всей стране ограничения и запреты на посещение леса. В некоторых районах за посещение лесного массива грозит штраф в 444 рубля.

По состоянию на 29 сентября в стране не осталось ни одного района, где можно было бы свободно посетить лес. Повсюду ввели запреты или ограничения.

В «красных» районах посещение лесов запрещено, в «желтых» — ограничено. Карта актуальна на 29 сентября, с сайта mlh.by

В МЧС рассказали, когда белорусы могут сжигать листву на участке. А когда — штраф 1110 рублей?

[info_b]Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов.[/info_b]

Судя по карте, в большинстве районов действуют ограничения. Это значит, что в лес заходить можно. А вот в трех районах Могилевской области (Кличевском, Кировском и Бобруйском) посещать лесные массивы запрещено.

Какое наказание грозит за посещение леса в эти дни?

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня);

(до 444 рублей сегодня); если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).

Что еще нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ предупредила белорусских грибников об ответственности за нарушения, которые многие совершают, отправляясь на “тихую охоту” на личном авто. В некоторых случаях неправильно выбранный маршрут в лес может обернуться для водителя штрафом.

ГАИ пригрозила белорусским грибникам штрафом в 37 рублей. За что?