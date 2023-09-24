В МЧС рассказали, когда белорусы могут сжигать листву на участке. А когда - штраф 1110 рублей?

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Опубликовано: 24.09.2023 16:15 , Обновлено: 24.09.2023

Осенью белорусские дачники и владельцы частных домов вслед за сбором урожая приступают к активному наведению порядка на приусадебных участках. Многие предпочитают перед наступлением зимы избавляться от скопившегося на огороде растительного мусора - высохшей ботвы картофеля и сорняков, опавших листьев - сжигая его. В МЧС Беларуси пояснили, когда это делать разрешено, а за что можно получить от правоохранителей немалый штраф, и дали подробную инструкцию, как безопасно сжечь мусор на участке.

Старший инспектор центра безопасности Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич пояснила, что “с точки зрения норм пожарной безопасности”, сжигать растительные остатки и листья на приусадебных участках можно - но только посредством “контролируемого разведения костров”.

“Здесь важно понимать, что речь идет именно о контролируемом сжигании мусора, причем растительного. В другой ситуации предусмотрена административная ответственность”, - подчеркнула представительница МЧС.

Так, в соответствии со статьей 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках белорусам может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин (сегодня это равноценно сумме в 37 - 1110 рублей ).

Кроме того, правоохранители имеют право привлечь владельцев земельных участков к административной ответственности по статье 16.41. За разведение костров в запрещенных местах может грозить штраф до 12 базовых величин ( 444 рубля ).

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В МЧС также дали подробную и нструкция по сжиганию растительного мусора на участке :

Площадка для сжигания растительных остатков должна быть выбрана так, чтобы исключить возможность возникновения пожара: следует отойти подальше от строений, кустов и деревьев, убедиться, что ветер не дует в сторону зданий или густой растительности. Лучше всего разжигать костер в безветренную, прохладную и влажную погоду. В качестве базы для кострища следует выбрать металлическую бочку или ящик - он станет дополнительной защитой от превращения костра в пожар. Не использовать для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Вместо этого в МЧС рекомендовали взять сухие ветки, дрова или газету. Никогда не оставлять костер без присмотра. Покидать место сжигания мусора можно, лишь убедившись в том, что огонь полностью потушен. Необходимо поставить рядом с костром ведро воды с лопатой или огнетушитель - для быстрой ликвидации возможного пожара.

Ранее Телеграф рассказывал также о других правилах, которые обязаны соблюдать белорусы на даче или на собственном участке с домиком в деревне. Для этой категории граждан в Кодексе об административных правонарушениях есть немало статей, за нарушение которых предусмотрены существенные штрафы — до 50 базовых величин (т.е. до 1850 рублей на сегодня).

До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?