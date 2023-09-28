ГАИ пригрозила белорусским грибникам штрафом в 37 рублей. За что?

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Опубликовано: 28.09.2023 09:57 , Обновлено: 28.09.2023

Госавтоинспекция предупредила белорусских грибников об ответственности за нарушения, которые многие совершают, отправляясь на "тихую охоту" на личном авто. В некоторых случаях неправильно выбранный маршрут в лес может обернуться для водителя штрафом.

О рейдах, организованных на днях сотрудниками ГАИ в Оршанском районе Витебской области, рассказало местное издание “Аршанская газета”. Их инициировали руководители местных аграрных предприятий, которые с началом осеннего грибного сезона столкнулись с серьёзной проблемой: грибники стали заезжать в лес прямо по сельхозугодьям.

Во время рейда инспекторы проводили с водителями разъяснительную и профилактическую работу о недопустимости движения по сельскохозяйственным угодьям. Как пояснил инспектор ДПС Кирилл Кошелев, за это нарушение в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа.

[info_b]Согласно пункту 4 статьи 18.30 КоАП, за “въезд на автомобильную дорогу общего пользования транспортного средства и съезд с нее либо прогон животных через такую дорогу в неустановленных или необустроенных местах” водителя могут наказать штрафом от 0,2 до 1 базовой величины ( от 7,4 до 37 рублей сегодня).[/info_b]

В ГАИ также предупредили, что получить штраф автомобилисты-грибники могут не только от инспекторов, которые в сезон регулярно проводят такие рейды, но и попавшись на “фотоловушки”: камеры видеонаблюдения, по словам Кошелева, часто устанавливаются в местах активных подъездов в лесополосы со стороны леса.

Ранее Телеграф рассказывал, что белорусские лесхозы стали активнее использовать технические средства для установления нарушителей в лесу. На их вооружении появились квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки, которые помогают бороться с несанкционированными свалками в лесу, с незаконными вырубками и другими нарушениями.

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Кроме того, грибникам, которые отправляются на “тихую охоту” на личном авто, следует следить за информацией о запретах и ограничениях на посещение лесов. В некоторых случаях можно получить штраф, просто заехав в лес на авто даже в установленных местах.

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Тем временем Госавтоинспекция рассказала о предстоящих осенних рейдах в разных регионах Беларуси. В некоторых городах ловить нарушителей будут даже ночью, а отдельным водителям может грозить крупный штраф — до 1850 рублей.

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