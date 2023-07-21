По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Вот что нужно сделать каждому жителю
«Белгидромет» и МЧС сообщили о штормовом предупреждении: на 22 июля по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Специалисты дали совет, что нужно сделать для своей безопасности.
По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый, местами сильный. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем +18.. +26 °С.
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В МЧС рассказали, что нужно, а что не нужно делать во время оранжевого уровня опасности:
- во время грозы держитесь подальше от электропроводки и антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- не выходить из дома без экстренной необходимости;
- закройте форточки и окна и не подходите к ним близко;
- если шквалистый ветер застал на улице — укройтесь в ближайшем здании;
- не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями;
- ни при каких обстоятельствах не оставайтесь под линией электропередач и не приближайтесь к оборвавшимся электропроводам;
- не оставляйте автомобили рядом с рекламными щитами, высокими деревьями, из-за большого риска их падения.
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