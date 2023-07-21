По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Вот что нужно сделать каждому жителю

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Опубликовано: 21.07.2023 12:55 , Обновлено: 21.07.2023

«Белгидромет» и МЧС сообщили о штормовом предупреждении: на 22 июля по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Специалисты дали совет, что нужно сделать для своей безопасности.

По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый, местами сильный. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем +18.. +26 °С.

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В МЧС рассказали, что нужно, а что не нужно делать во время оранжевого уровня опасности:

во время грозы держитесь подальше от электропроводки и антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

не выходить из дома без экстренной необходимости;

закройте форточки и окна и не подходите к ним близко;

если шквалистый ветер застал на улице — укройтесь в ближайшем здании;

не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям и под деревьями;

ни при каких обстоятельствах не оставайтесь под линией электропередач и не приближайтесь к оборвавшимся электропроводам;

не оставляйте автомобили рядом с рекламными щитами, высокими деревьями, из-за большого риска их падения.

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