"Палатка улетела, ё-моё!" — В Гомеле затопило улицы, в Могилеве град. К чему готовится всем белорусам на выходных?

🎥 Видео

На Гомель и Могилев 20 июля обрушилась непогода. Часть первого города мощно «поплыла», во втором к ливню добавился крупный град. Местные жители опубликовали в соцсетях множество видео со своим негодованием. Кажется, такая ситуация может повторится и в других городах на выходных. Какую погоду спрогнозировали синоптики на 21-23 июля в Беларуси?

Видео бушующего ветра, пугающе черных туч и беспощадного ливня из Гомеля начали активно публиковать примерно после 14:00 20 июля.

Вот как все начиналось:

«Погода в Гомеле, да, супер. О, чернота какая!”, — слышно за кадром.

[link href=“ https://www.tiktok.com/@gurick_228?refer=embed ” title=“@gurick_228” target=“_blank” rel=“noopener”] @gurick_228 [/link] [link href=“ https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed ” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“ https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257864711210502917?refer=embed ” title=”♬ оригинальный звук - Дед” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Дед [/link]

В комментариях гомельчане отметили, что с утра погода была “просто пушка”, кто-то “сгорел на речке”.

А в этом ролике видно, как ветер сильно гнет деревья, и рассыпает мусор из контейнеров:

[link href=“ https://www.tiktok.com/@kalinina1810?refer=embed ” title=“@kalinina1810” target=“_blank” rel=“noopener”] @kalinina1810 [/link]20.07 Гомель.Волотова[link href=“ https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257859477801929478?refer=embed ” title=”♬ оригинальный звук - Юлька?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Юлька? [/link]

«У меня дерево упало под балконом, жалко», «у нас то же самое, велики ронял ветер», «мусор развеян, так весело…», — отметили комментаторы.

А дальше понеслось! Пошел настолько сильный дождь, что где-то под Гомелем на трассе вообще не было видно дороги.

«Офигеть! Вот это блин… Во шальной на фуре чувак! Офигеть, я вообще полосы уже не вижу, э!» — возмущается водитель на видео.

[link href=“ https://www.tiktok.com/@ruslan_brv_by?refer=embed ” title=“@ruslan_brv_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @ruslan_brv_by [/link]Туча на Гомель с Минска[link href=“ https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257844407456844549?refer=embed ” title=”♬ оригинальный звук - ₽uslan” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ₽uslan [/link]

Кто-то из пользователей удивился, что водитель решил ехать в такую погоду, а не переждать ливень и даже иронично спросил, не приобрел ли тут “абонемент бессмертия”.

К слову, в самом городе машинам пришлось, как говорят, плыть по улицам.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mariha282?refer=embed” title=“@mariha282” target=“_blank” rel=“noopener”] @mariha282 [/link] Вот так ехала на работу вечером [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“??беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #??беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Шум-Дождя-и-Звук-Грозы-6847813100016502786?refer=embed” title=”♬ Шум Дождя и Звук Грозы - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Шум Дождя и Звук Грозы - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина [/link]