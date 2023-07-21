"Палатка улетела, ё-моё!" — В Гомеле затопило улицы, в Могилеве град. К чему готовится всем белорусам на выходных?
На Гомель и Могилев 20 июля обрушилась непогода. Часть первого города мощно «поплыла», во втором к ливню добавился крупный град. Местные жители опубликовали в соцсетях множество видео со своим негодованием. Кажется, такая ситуация может повторится и в других городах на выходных. Какую погоду спрогнозировали синоптики на 21-23 июля в Беларуси?
«Ну вот и поплыли!», «полосы уже не вижу, э!»
Видео бушующего ветра, пугающе черных туч и беспощадного ливня из Гомеля начали активно публиковать примерно после 14:00 20 июля.
Вот как все начиналось:
«Погода в Гомеле, да, супер. О, чернота какая!”, — слышно за кадром.
[link href=“https://www.tiktok.com/@gurick_228?refer=embed” title=“@gurick_228” target=“_blank” rel=“noopener”] @gurick_228 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257864711210502917?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Дед” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Дед [/link]
В комментариях гомельчане отметили, что с утра погода была “просто пушка”, кто-то “сгорел на речке”.
А в этом ролике видно, как ветер сильно гнет деревья, и рассыпает мусор из контейнеров:
[link href=“https://www.tiktok.com/@kalinina1810?refer=embed” title=“@kalinina1810” target=“_blank” rel=“noopener”] @kalinina1810 [/link]20.07 Гомель.Волотова[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257859477801929478?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Юлька?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Юлька? [/link]
«У меня дерево упало под балконом, жалко», «у нас то же самое, велики ронял ветер», «мусор развеян, так весело…», — отметили комментаторы.
А дальше понеслось! Пошел настолько сильный дождь, что где-то под Гомелем на трассе вообще не было видно дороги.
«Офигеть! Вот это блин… Во шальной на фуре чувак! Офигеть, я вообще полосы уже не вижу, э!» — возмущается водитель на видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@ruslan_brv_by?refer=embed” title=“@ruslan_brv_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @ruslan_brv_by [/link]Туча на Гомель с Минска[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257844407456844549?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ₽uslan” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ₽uslan [/link]
Кто-то из пользователей удивился, что водитель решил ехать в такую погоду, а не переждать ливень и даже иронично спросил, не приобрел ли тут “абонемент бессмертия”.
К слову, в самом городе машинам пришлось, как говорят, плыть по улицам.
[link href=“https://www.tiktok.com/@mariha282?refer=embed” title=“@mariha282” target=“_blank” rel=“noopener”] @mariha282 [/link] Вот так ехала на работу вечером [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“??беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #??беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Шум-Дождя-и-Звук-Грозы-6847813100016502786?refer=embed” title=”♬ Шум Дождя и Звук Грозы - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Шум Дождя и Звук Грозы - Звуки сна Окружающие Шумы & Шум Дождя и Звук Грозы & Расслабляющая медицина [/link]
Тем временем на Прудковском рынке снесло палатку с едой.
“Палатка с едой улетела, ё-моё! Улетело тут много чего, короче”, — сообщил автор видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@natalapol44?refer=embed” title=“@natalapol44” target=“_blank” rel=“noopener”] @natalapol44 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“ливень” target=“_blank” rel=“noopener”] #ливень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE?refer=embed” title=“лето” target=“_blank” rel=“noopener”] #лето [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C?refer=embed” title=“дождь” target=“_blank” rel=“noopener”] #дождь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?refer=embed” title=“прудковский” target=“_blank” rel=“noopener”] #прудковский [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257858843777370885?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - natalapol44” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - natalapol44 [/link]
Кстати, в Гомеле было настолько плохо, что люди на катамаране не смогли сами вернуться к берегу. Им помогли работники ОСВОД.
Град и ливень в Могилеве
В свою очередь жителям Могилева тоже было от чего скрываться. Там пошел не только дождь как из ведра, но и большой град.
[link href=“https://www.tiktok.com/@deravenskiparnich?refer=embed” title=“@deravenskiparnich” target=“_blank” rel=“noopener”] @deravenskiparnich [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257904676002827013?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Деравенски Хлопец” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Деравенски Хлопец [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@i_am_stas02?refer=embed” title=“@i_am_stas02” target=“_blank” rel=“noopener”] @i_am_stas02 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7257847436201233158?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - i_am_Stas” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - i_am_Stas [/link]
Какую погоду в Беларуси спрогнозировали на 21-23 июля?
Синоптики Белгидромета спрогнозировали, что в пятницу 21 июля погоду в нашей стране определит «неустойчивая воздушная масса». Местами также пообещали дожди и грозы — выше всего вероятность в Могилеве (70-80%) и в Витебске (30-40%) . Днем воздух в Беларуси прогреется до +19..+25°С.
В субботу 22 июля на обстановку повлияет система атмосферных фронтов с Центральной Европы (ночью особенно на западе страны).
Кратковременных (в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве), а местами даже продолжительных дождей (в Минске), не избежать. Некоторым районам может не повезти с грозами. Ветер специалисты ожидают сильный порывистый.
Температура ночью составит +8..+15°С, днем — от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку республики.
И в воскресенье 23 июля снова дожди и грозы (но не везде). И даже температура та же.
Ранее Телеграф писал, что известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему народные приметы о погоде «в большей степени не работают» и назвал только две, на которые стоит обращать внимание.
«Четко работают» — Белорусский синоптик назвал 2 правдивые народные приметы о погоде