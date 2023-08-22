По просьбе охотников? Минприроды решило сократить Красную книгу Беларуси

Опубликовано: 22.08.2023 16:34 , Обновлено: 11.03.2025

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, рассказал, что в 2023 году планируется сократить Красную книгу Беларуси.

Министр отметил, что в стране проводится мониторинг по 13 направлениям: вода, воздух, земля, озон, торф и другие. По его словам, в Беларуси “самые чистые водные объекты”, а воздух “с каждым годом становится чище”, написало информагентство”Минск-Новости”.

Худык рассказал, что в стране есть биоразнообразие, а в растительном мире наблюдается увеличение численности особо охраняемых видов. “Мы в текущем году будем создавать новую Красную книгу Беларуси, 10-й выпуск. Уверен, что некоторые виды растений и животных будут исключены в связи с ростом их популяции”, — сказал он.

“Не имеем научного обоснования”

Возможно, одна из причин, из-за которой начали обсуждать изменения в Красной книге, это участившиеся случаи выхода хищников к людям, и требование Белорусского общества охотников и рыболов (БООР). Там настаивают, что бурого медведя, рысь, барсука пора исключить из Красной книги и разрешить на них охоту.

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“Мы хоть и не имеем научного обоснования, но хорошо знакомы с реальной ситуацией по видам животных. Наша позиция по бурому медведю известна, она не поменялась. И мое глубокое убеждение, что его не исключат из Красной книги до тех пор, пока не случится первая беда”, – сказал Игорь Шуневич, председатель БООР.

Он подчеркнул, что численность медведя в Беларуси достигла опасных значений и пришло время “принять разумное и взвешенное решение”. Также он уверен, что нужно исключить из Красной книги рысь и барсука.

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Позиция Минприроды

В ведомстве сказали, что их позиция относительно исключения из Красной книги медведей ранее озвучивалась и она менялась. “Пока популяция медведей не является устойчивой, и поэтому мы и говорим, что преждевременно исключать данный вид из Красной книги”, – отметили там.

В министерстве подчеркнули, что такая же позиция и в отношении рыси и барсука, которых БООР предлагает исключить из Красной книги.

В Минприроды отметили, что в вопросе об исключении животных из Красной книги нужно руководствоваться принципом: численность особей в популяции должна быть устойчивой. “Пока данные ученых из Национальной академии наук Беларуси говорят о том, что численность популяции бурого медведя в стране недостаточна для того, чтобы его исключили из Красной книги”.

[info_b]По данным НАН Беларуси, в настоящее время в стране обитает порядка 600-700 медведей, из них около 450 – на Витебщине. Их численность за последнее время увеличилась. Ученые считают, что это произошло не только из-за миграционного притока из РФ.[/info_b]

Медведи чаще стали выходить к людям. Что делать при встрече?

По словам магистра естествознания Александра Рака, сотруднику Березинского биосферного заповедника, если вы встретили медведя, то убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.

[info_b]Первое издание Красной книги Беларуси вышло в 1981 году, в нее было включено 80 видов животных и 85 видов растений. Потом было двухтомное издание, обновленная Красная книга вышла в 1993 году. В 2006 году Красная книга включала уже 189 видов животных и 274 вида растений, 24 – лишайников и 29 – грибов. В действующей сейчас Красной книге включено 203 вида диких животных, что составляет чуть более 1 процента от общего числа видов диких животных, обитающих в стране.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему звери все чаще выходят на дороги:

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